Rossella Fiamingo dà una lezione di sport e spiega perché perdere fa bene: “Ho più voglia di lottare”

L’Italia della spada femminile è stata battuta nella finale per il bronzo dalla. Corea del Sud. Rossella Fiamingo ha chiuso i Mondiali di scherma senza medaglie, ma con maggiore consapevolezza per il futuro.

Rossella Fiamingo è una vera campionessa, ha vinto tutto nella scherma: oro alle Olimpiadi, ai Mondiali e agli Europei. La siciliana non molla, continua a salire in pedana andando a caccia di medaglie. Lo ha fatto pure nei Mondiali di Tiblisi, dove però non è riuscita a vincerne nemmeno una. Il bronzo a squadre è mancato di pochissimo. Un peccato. Ma Fiamingo dà una lezione di sport vera e propria ricordando che oltre le medaglie c'è di più, e che le sconfitte possono, anzi, una sconfitta può dare maggiore consapevolezza.

Fiamingo: "Stavolta ci dobbiamo accontentare, ma sappiamo che potevamo avere di più"

Di ritorno in Italia, la campionessa siciliano ha pubblicato un post sui social nel quale ha dato una lezione di sport assoluta. Vincere è importante, ma non è l'unica cosa che conta: "Può un Mondiale senza medaglie lasciarti qualcosa di più di una sconfitta? Sì. Sono andata vicina, molto vicina. È lì, in quella distanza minima, che ho ritrovato la consapevolezza. Non nuova, solo un po’ offuscata. Non torno con una medaglia al collo, ma con una testa ancora più lucida e un cuore che ha ancora voglia di lottare. Grazie ragazze. Stavolta ci dobbiamo accontentare di una medaglia di legno, ma tutte sappiamo che potevamo avere di più. Grazie a tutto lo staff della nazionale e a chi ogni giorno mi dedica tempo, attenzione, cura. Grazie per dare il vostro 100%, sempre".

L'Italia della spada femminile battuta dalla Corea nella finale per il bronzo

La schermitrice di Catania, vincitrice di tre medaglie alle Olimpiadi e otto ai Mondiali, e che recentemente ha parlato anche del suo futuro sentimentale con il fidanzato Gregorio Paltrinieri, ha chiuso i Mondiali di Tblisi del 2025 senza medaglie e con una grande delusione. Perché l'Italia della spada ha perso la finale del 3° e 4° posto, dunque la medaglia di bronzo, contro la Corea del Sud che si è imposta per 37-31 sull'Italia, rappresentata oltre che da Fiamingo anche da Santuccio, Rizzi e Kowalczyk.