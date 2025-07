Rossella Fiamingo a Greg Paltrinieri: “Se si sbriga a chiedermi di sposarmi, io sono qui”

Oggi iniziano i Mondiali di scherma a Tbilisi in Georgia, con le spadiste subito in pedana. Tra le azzurre c'è anche Rossella Fiamingo, veterana medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio del 2016 (un risultato storico, è stata la prima medaglia ai Giochi nella spada femminile individuale), nonché due volte campionessa del mondo (Kazan 2014 e Mosca 2015).

La 34enne catanese riceve un ideale testimone dal suo fidanzato Greg Paltrinieri, che ha appena concluso i suoi impegni ai Mondiali di nuoto a Singapore, portandosi a casa tre argenti nelle acque libere (poi ha dato forfait in piscina a causa di una microfrattura a un dito della mano sinistra). E proprio la relazione col 30enne campione di Carpi è al centro dell'invito rivolto abbastanza esplicitamente da Rossella a Greg per chiederle di sposarla in tempi brevi.

Rossella Fiammingo col fidanzato Greg Paltrinieri lo scorso aprile

Il punto di partenza del discorso, nella chiacchierata con la ‘Gazzetta dello Sport', sono i progetti per il futuro della Fiammingo dopo che avrà appeso la spada al chiodo: "Cosa voglio fare dopo? Ho un diploma in pianoforte e una laurea in dietistica, ma non voglio pensarci adesso. Se ne parla dopo le Olimpiadi di LosAngeles nel 2028, davvero. Formare una famiglia? Sì, l'idea è quella".

Rossella Fiamingo manda un messaggio a Greg Paltrinieri: "Il matrimonio lo chiede l'uomo, non la donna"

A quel punto il passo è breve per arrivare a Paltrinieri, compagno ufficiale della schermitrice dal 2021, dopo che il loro amore era sbocciato poco prima durante i Giochi olimpici di Tokyo. A precisa domanda se pensa al matrimonio con Greg, Rossella prima ribadisce le sue regole al riguardo e poi coglie l'occasione per mettere un po' di fretta al campione emiliano: "Il matrimonio lo richiede l'uomo, non la donna. La donna può obbligare, ma io non voglio obbligare. Io aspetto. Se Greg domani mi chiamasse per dirmi di sposarci? Dico sì. Sarei pronta. Se si sbriga sono qui". A buon intenditore…