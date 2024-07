video suggerito

Paltrinieri vince la medaglia, ma vuole sapere di Rossella Fiamingo: “Non risponde ai miei messaggi” Uno dei primi pensieri di Greg Paltrinieri dopo essere uscito dalla piscina olimpica dove aveva appena vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero di nuoto è stato per la fidanzata Rossella Fiamingo, che era impegnata contemporaneamente nella finale della spada a squadre dove avrebbe vinto l’oro: “Non risponde ai miei messaggi, non so dove sia finita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo aveva detto Rossella Fiamingo alla vigilia del doppio appuntamento di martedì, quando assieme al suo fidanzato Greg Paltrinieri stava già vivendo al villaggio olimpico le gare che li attendevano qualche ora dopo ai Giochi di Parigi: "Domani a quest'ora ognuno di noi due deve avere una medaglia". Parole profetiche, dettate dall'amore ma anche dalla consapevolezza della propria forza. E se il 29enne nuotatore emiliano avrebbe potuto contare solo su se stesso, la 33enne spadista era chiamata ad un'impresa mai riuscita prima con le sue compagne di squadra. Detto e fatto, storico oro per Rossella e altrettanto leggendario bronzo per Greg, visto che nessun italiano era mai andato a medaglia nel nuoto per tre Olimpiadi consecutive. Gioia, festa, tripudio, ma anche il pensiero per la sua compagna, questo l'immediato post gara di Paltrinieri: "Ma che sta facendo Rossella?".

Greg Paltrinieri dopo aver vinto la medaglia di bronzo negli 800 metri alle Olimpiadi

Le due finali in contemporanea alle Olimpiadi per Greg Paltrinieri e Rossella Fiamingo

Già, perché le due finali – 800 stile libero per il ragazzone di Carpi e il concorso di spada femminile a squadre per la catanese – erano in programma martedì sera contemporaneamente. La Fiamingo è scesa in pedana assieme alle sue compagne (Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi) alle 20:30, mentre Paltrinieri aveva la partenza fissata in piscina alle 21:07. A quell'ora la spadista era ancora impegnata nella finale, non più fisicamente, visto che era stata sostituita in corso d'opera da Mara Navarria, ma comunque a soffrire per la squadra azzurra, che poi avrebbe concluso la finale in maniera trionfale all'ultima stoccata, ben dopo il tocco di Greg a bordo vasca che gli aveva dato il bronzo.

Greg Paltrinieri e Rossella Fiamingo stanno assieme da tre anni

Quella promessa di "avere tutti e due una medaglia" a quell'ora è stata dunque mantenuta da entrambi, ma Paltrinieri ancora non lo sapeva e dunque ha chiesto con tutto l'amore del mondo ai cronisti che erano lì se sapessero come stava andando la finale della Fiamingo. Anche con un pizzico di preoccupazione, visto che "le ho mandato una decina di messaggi, ma non mi risponde". Greg era riuscito a vedere i primi assalti della finale di spada, data la mezzora abbondante di distanza tra l'inizio delle due rispettive prove, ma poi ha dovuto pensare ovviamente ai suoi 800 stile libero.

L'ansia di Paltrinieri per sapere della la sua fidanzata: "Non risponde, non so dove sia finita"

Uscito di vasca col bronzo al collo, ha fatto la prima cosa che gli è venuta in mente, chiedere della donna che gli fa palpitare il cuore da tre anni: "Non risponde, non so dove sia finita. Non vedo l'ora di essere al Villaggio per vederla". E per poter toccare le rispettive medaglie, come poi documentato con un post pubblicato sui social di entrambi: promessa mantenuta.