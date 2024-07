video suggerito

Rossella Fiammingo svela il trucco dell'Italia di spada per i francesi: "Ci hanno passato un audio" L'Italia ha vinto l'oro nella spada femminile a squadra al termine di una finale indimenticabile. Successo ottenuto anche contro un tifo caldissimo. E il tifo francese è stato oggetto di allenamenti per le campionessa della scherma italiana.

A cura di Alessio Morra

Per la prima volta nella storia l‘Italia della Spada femminile ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi. E per rendere ancora più bello questo traguardo, questo ore le ragazze della Spada hanno trionfato in rimonta e al minuto supplementare contro la Francia, a Parigi. Un incontro preparato nei minimi dettagli, come facilmente immaginabile e come svelato da Rossella Fiamingo che ha dichiarato che l'allenatore aveva preparato le atlete anche al caldo tifo transalpino.

L'Italia vince al supplementare: oro alle regine di spade

Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Mara Navarria e Alberta Santuccio ora sono le Regine di Spade. Per conquistare il trono hanno dovuto battere in una finale indimenticabile le padrone di casa della Francia, che dopo un avvio equilibrato, ha provato a scappare ed è stata a lungo padrona dall'incontro. Poi c'è stata la rimonta delle azzurre, che hanno sfiorato il successo e rischiato la sconfitta. Parità e minuto supplementare, in cui l'Italia aveva la necessità di fare la stoccata vincente, altrimenti era argento. Santuccio l'ha realizzata e tutta la squadra è finita nell'olimpo, letteralmente.

"Ci siamo allenate con il tifo francese nelle orecchie"

Quando l'incontro è terminata è partita la festa, a caldo solo Santuccio ha parlato ai microfoni della Rai, poi è stata la volta di un raggiante presidente Malagò, il numero 1 del Coni ha esaltato le quattro azzurre della scherma. Poi dopo la premiazione, con la medaglia d'oro al collo, le quattro campionesse sono tornate in diretta in Rai.

Rossella Fiamingo ha risposto a una domanda sull'appassionato e caldo tifo francese – che in genere è competente sulla scherma e che ovviamente era caldissimo in una finale olimpica, giocata in casa. Fiamingo con naturalezza e simpatia ha svelato che il preparetore aveva preparato fin nei minimi dettagli la sfida e aveva fatto ascoltare alle quattro azzurre un file audio con il caloroso tifo transalpino: "Il nostro preparatore, Andrea Vivian, ci aveva anche registrato un audio con il tifo francese e quindi avevamo allenato pure questo, ad allenarci con il tifo francese nelle orecchie".

Ciò non deve stupire, d'altronde, si dice sempre ed è vero, che i grandi trionfi arrivano dai minimi dettagli e pure questo è stato determinante per l'oro numero tre di Parigi 2024.