Rey Mysterio potrebbe disputare in Italia il suo ultimo incontro di wrestling prima del ritiro

Rey Mysterio, uno dei wrestler più amati della storia del wrestling, potrebbe lottare il suo ultimo match in Italia, nel corso dello show Clash in Italy, un premium live event della WWE che andrà in scena a Torino il 31 maggio 2026 in mondovisione.

Secondo alcune indiscrezioni che filtrano dagli Stati Uniti, il famosissimo wrestler messicano avrebbe già comunicato alla compagnia la sua intenzione di ritirarsi e la WWE starebbe pensando ad un ultimo match alla Inalpi Arena di Torino, durante il primo Premium Live Event mai disputato in Italia.

Rey Mysterio è attualmente infortunato, essendosi rotto due costole, una a destra ed una a sinistra, nel corso di un match a Raw contro Austin Theory un paio di mesi fa. Ad oggi, il suo ultimo match è la Royal Rumble di Riyadh, lo scorso 31 gennaio. Il WWE Hall of Famer, dunque, potrebbe terminare definitivamente la sua carriera a 52 anni, per poi ottenere un ruolo dietro le quinte nella WWE, per aiutare i talenti più giovani.

Rey Mysterio ha parlato più volte del suo ritiro negli ultimi anni, avendo cominciato a lottare da giovanissimo ed avendo ormai superato la cinquantina. Ha espresso la sua volontà, in più di un’occasione, di dare l’addio al ring in un modo adeguato, lottando match importanti, senza mai fissare una specifica data. Il suo contratto con la WWE dovrebbe terminare a fine 2026 o a inizio del 2027, quindi un ritiro anticipato nel mese di maggio di quest’anno potrebbe rappresentare una vera e propria sorpresa.

Rey Mysterio, noto anche come “Mr. 619” o “il folletto di San Diego” nel nostro Paese, è stato più volte campione mondiale della WWE ed è, senza dubbio alcuno, il più importante lottatore mascherato nella storia del wrestling. Amatissimo dal pubblico e, soprattutto, dai bambini, ha un figlio che lotta come lui nella WWE, Dominik.