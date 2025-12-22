Quanto ha speso Conor McGregor per il suo matrimonio a Roma nel castello che scelsero Totti e Ilary

L’ex lottatore MMA non ha badato certo ai costi per realizzare le nozze nella cornice della Capitale e ha voluto festeggiare due volte: con un party esclusivo in un hotel extra-lusso e un altro nella location del Castello di Torcrescenza.

Conor Mcregror e la consorte durante il ricevimento di nozze (immagine condivisa sui social da Revolutionary Cigars).

Conor McGregor e sua moglie, Dee Devlin, avrebbero voluto sposarsi all'interno della Cappella Sistina ma il Vaticano non consente la celebrazione di matrimoni in quel luogo, storico e suggestivo, e si sono dovuti accontentare di una location più discreta: la Chiesa di Santo Stefano degli Abissini, alle spalle della Basilica di San Pietro, non senza qualche polemica per i recenti guai giudiziari della ex stella delle MMA a causa di una condanna per stupro. È lì, in quel luogo noto per i suoi splendidi mosaici bizantini, che si sono scambiati le rituali promesse nuziali a margine di un rito così organizzato: non secondo una messa completa ma solo una cerimonia di 15 minuti durante la quale pronunciare il fatidico sì e i voti solenni. In sottofondo, le note dell'Ave Maria di Schubert e le melodie suonate da un quartetto d'archi. Il prezzo? La somma di 1200 euro, che copriva solo l'utilizzo del tempio e i servizi dell'officiante (almeno secondo le stime riportate dai media inglesi) mentre sarebbe stata ben più alta la quota messa in budget per sostenere le spese dedicate al piano sicurezza, considerata a notorietà dell'ex lottatore di Arti Marziali Miste.

Ma i soldi previsti per il rito costituiscono solo una minima parte rispetto all'importo complessivo destinato all'organizzazione dell'evento, compresi il soggiorno in uno degli alberghi più esclusivi della Capitale (per sé e per gli ospiti) e il ricevimento nel lussuoso castello di Torcrescenza costato almeno 250 mila euro. In quella fortezza da favola Francesco Totti e Ilary Blasi ospitarono il ricevimento nuziale e sempre lì il capitano della Roma festeggiò il suo 40° compleanno.

Il soggiorno in un hotel esclusivo da 20 mila euro a notte

Conor McGregor s'è concesso anche una sorta di tour all'interno dell'Urbe a bordo di una Rolls-Royce d'epoca, che ha usato per spostarsi da una location all'altra. E ha successivamente ha trascorso la sua prima notte di nozze in una suite extra-lusso da 19.250 euro al giorno nell'Orient Express La Minerva Hotel a cinque stelle, laddove ha voluto si tenesse anche un'altra festa che si è protratta quasi fino all'alba. Ha soggiornato lì per 3 notti, spendendo circa 60 mila euro, e si è accollato anche il costo delle camere (1400 euro a notte) prenotate per familiari e persone più care del suo cerchio magico.

Il ricevimento nel castello con ballerini e sigari confezionati "freschi"

Ballerini, una band dal vivo, uno spettacolo di fuochi pirotecnici, composizioni di rose a impreziosire le decorazioni, un catering d'eccezione hanno alimentato la spesa a sei cifre servita per allestire il ricevimento. Il momento clou della serata è stato anche un altro: è avvenuto nei pressi di un cigar bar che offriva agli invitati sigari "freschi", appena arrotolati sotto un'insegna al neon con la scritta "House of McGregor", con l'account Instagram del marchio Revolutionary Cigars che ha condiviso sui social alcuni momenti di quella celebrazione le cui immagini hanno fatto il giro del mondo.