Quanto guadagna chi vince una medaglia ai Mondiali di atletica: c’è anche un bonus speciale Vincere una medaglia ai Mondiali di atletica vale molto più del prestigio: qual è il ricco montepremi di Budapest 2023 e quanto guadagnano gli atleti.

A cura di Ada Cotugno

Quanto pesa vincere una medaglia ai Mondiali di atletica? Sicuramente tanto, dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico. A Budapest si sono incontrati circa 2000 atleti provenienti da 200 Paesi del mondo per sfidarsi alla ricerca di un posto nella storia In questo momento l'Italia occupa il quinto posto nel medagliere con l’oro nel salto in alto di Gianmarco Tamberi, l’argento di Leonardo Fabbri nel lancio del peso e il bronzo di Antonella Palmisano nei 20km di marcia. Ma oltre al prestigio della vittoria e alla soddisfazione di riempire le caselle del medagliere, c'è anche un montepremi che in questa edizione tocca cifre esorbitanti.

Si parla di 7.860.395 euro in totale che vengono ripartiti tra i primi otto classificati di ogni singola disciplina. Le federazioni internazionali hanno reso note le cifre dei premi che si dividono tra gli eventi individuali e le staffette: si parte da 65 mila euro per un oro conquistato da un singolo atleta, il premio più prestigioso, seguito da 32 mila euro per l'argento e 20 mila per il bronzo. Il premio minimo per le gare individuali, ossia l'ottavo posto, è di 4.600 euro.

I premi delle staffette invece sono distribuiti in modo diverso, dato che devono essere ripartiti per l'intera squadra. Un team che porta a casa la medaglia d'oro si assicura 74 mila euro, 37 mila invece per il secondo posto e 18.500 per il gradino più basso del podio.

C'è inoltre un'altra quota speciale di circa 92 mila euro assegnata a tutti gli atleti che ai Mondiali di atletica di Budapest 2023 stabiliranno un nuovo record del mondo, come nel caso degli Stati Uniti che nella 4×400 mista hanno superato il primato precedente. Chiunque dovesse riuscire a centrare la grande impresa avrebbe accesso al particolare bonus, come spiegato da World Athletics: "Gli atleti che stabiliranno un record mondiale potranno ricevere un premio speciale di 100.000 dollari (circa 92mila euro) offerto da TDK e dalla nuova piattaforma Inside Track di World Athletics. La performance deve rappresentare un miglioramento del record mondiale di World Athletics esistente".

Attenzione però, perché questo premio non sarà destinato a chi invece eguaglierà un record già esistente. La condizione necessaria per avere accesso al bonus è quella di stabilire un nuovo primato: "Le performance che eguagliano il record mondiale esistente non saranno idonee per il premio del record mondiale".