Palmisano è super e conquista il bronzo: un’altra medaglia per l’Italia nei Mondiali di atletica L’atleta pugliese, campione olimpica nel 2021, ha ottenuto la medaglia di bronzo nei 20 km di marcia. Antonella Palmisano è arrivata alle spalle di Perez e Montag.

A cura di Alessio Morra

Una grande impresa di Antonella Palmisano. La medaglia d'oro di Tokyo 2021 ha conquistato quella di bronzo nei Mondiali di atletica di Budapest. Palmisano è arrivata alle spalle della spagnola Maria Perez e dell'australiana Jemina Montag nei 20 km di marcia femminile. Come ai Giochi Olimpici Palmisano è giunta al traguardo esibendo una bandiera tricolore. Queste le sue parole a caldo: "In questi due anni ho provato a vedere tutto il bello che c'era intorno a me senza concentrami sui problemi. Adesso so che posso andare avanti, c'è l'appuntamento con l'Olimpiade, Parigi è dietro l'angolo".

Una medaglia straordinaria che ripaga di tante fatiche Palmisano che dopo aver conquistato l'oro alle Olimpiadi tenute in Giappone due anni fa ha rischiato di ritirarsi dall'attività a causa di problemi fisici. Ma l'atleta pugliese non ha mollato e si è presentata a Budapest, dove ha ottenuto il terzo posto, quindi medaglia di bronzo per lei.

La gara. Palmisano con coraggio parte bene e si mette subito nel gruppo di testa, ma purtroppo a metà, cioè poco dopo il 10° chilometro, l'atleta italiana scivola in curva e cade. Perde terreno, ma poi recupera prontamente e a 7 chilometri dal termine è al comando nel gruppetto formato dalla spagnola Perez, dalla messicana Gonzalez, l'australiana Montag e l'ecuadoriana Morejon, oltre alle cinesi Ma e Yang.

Al 15° chilometro Peres attacca, Palmisano risponde, ma nel finale la spagnola attacca e va a vincere davanti a Montag e a Palmisano, che raccatta una bandiera tricolore e con quello addosso taglia il traguardo: è un gran bel terzo posto, e per l'Italia è la seconda medaglia in questi Mondiali di Atletica 2023, dopo quella conquistata da Fabbri, sabato, nel lancio del peso.

E nel pomeriggio scendono in pista i calibri principali dell'Italia dell'atletica. Perché la massima attenzione va verso Marcell Jacobs, che corre nel pomeriggio per le batterie e poi, si spera, in serata per la finale dei 100 metri. Poi toccherà pure a Tamberi e a Larissa Iapichino, che spera di vincere una medaglia in questi Mondiali.