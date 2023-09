Qualificazioni Olimpiadi di Volley, quando gioca l’Italia femminile: girone e calendario delle partite L’Italia di volley femminile affronterà il torneo di Qualificazione alle Olimpiadi 2024. Ecco le date delle partite dell’ItalVolley, le convocate e il regolamento per strappare il pass per Parigi.

La Nazionale Italiana di volley femminile si prepara ad affrontare il Torneo Preolimpico in programma a Lodz, in Polonia, dal 16 al 24 settembre 2023. Le Azzurre sono state inserite nel Pool C con Polonia, Stati Uniti, Germania, Thailandia, Colombia, Corea del Sud e Slovenia.

Agli ultimi Europei la selezione guidata da Davide Mazzanti ha ottenuto un deludente quarto posto ma a far più discutere è stato il modo in cui è stata impiegata Paola Egonu da parte del CT e successivamente c'è stata una scia lunga di polemiche che ha scoperchiato i dissidi tra la giocatrice e il coach. Una vicenda che tiene banco da diverso tempo ma che è scoppiata vedendo il minutaggio riservato ad una delle giocatrici più forti del mondo che non parteciperà alle qualificazione olimpiche.

Per raggiungere la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024 bisogna qualificarsi nei primi due posti del proprio raggruppamento: l'Italia è una delle favorite e sulla carta solo polacche e statunitensi sono le avversarie più temibili ma le motivazioni olimpiche possono nascondere insidie in ogni avversaria.

La RAI trasmetterà in chiaro le partite della nazionale italiana in diretta TV e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Tutti gli incontri saranno disponibili, per gli abbonati, sulla piattaforma volleyballworld.tv.

Il girone dell’ItalVolley femminile per le qualificazioni alle Olimpiadi 2024

L'Italia fa parte del gruppo C con Polonia, Stati Uniti, Germania, Thailandia, Colombia, Corea del Sud e Slovenia.

Il calendario delle partite dell’Italia di pallavolo femminile

Questo il calendario con gli appuntamenti del Torneo Preolimpico delle Azzurre.

Sabato 16 settembre

20.45 Italia-Corea del Sud

Domenica 17 settembre

20.45 Italia-Slovenia

Martedì 19 settembre

14.30 Italia-Thailandia

Mercoledì 20 settembre

11.30 Italia-Colombia

Venerdì 22 settembre

20.45 Italia-USA

Sabato 23 settembre

20.45 Italia-Germania

Domenica 24 settembre

20.45 Italia-Polonia

Le convocate di Mazzanti per le qualificazioni a Parigi 2024

L’elenco completo delle convocate da Davide Mazzanti per le Qualificazioni alle Olimpiadi 2024.

Palleggiatrici: 4. Francesca Bosio, 23. Giulia Gennari.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 2. Alice Degradi, 3. Francesca Villani.

Opposti: 15. Sylvia Nwakalor, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 1. Marina Lubian, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini, 34. Linda Nwakalor.

Liberi: 7. Eleonora Fersino, 20. Beatrice Parrocchiale.

Cosa serve all’Italia per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi, il regolamento

Il Torneo di Qualificazione alle Olimpiadi per pallavolo femminile assegnerà 6 posti in vista dei Giochi di Parigi 2024. Le 24 nazionali partecipanti sono state suddivise in 3 gruppi da 8 squadre ciascuna: al termine della competizione avranno in tasca un biglietto per la Francia solo le prime due classificate di ognuno.