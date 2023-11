Si qualifica per le Olimpiadi di Parigi a 40 anni dalla sua unica partecipazione: oggi ha 60 anni Incredibile longevità sportiva di Leonel Martinez: il tiratore venezuelano nel 1984 aveva partecipato alle Olimpiadi di Los Angeles, adesso a 60 anni si è qualificato per i Giochi di Parigi 2024.

La passione è quella cosa meravigliosa che ci fa aprire gli occhi tutte le mattine e ci spinge a dare un senso alle nostre giornate. Passione per qualcosa o qualcuno, benzina di cui facciamo il pieno e che consumiamo per centrare i nostri obiettivi o più arditamente per realizzare i nostri sogni. Leonel Martinez da quasi 40 anni aveva in testa un pensiero stupendo e non lo ha mai mollato: tornare a difendere i colori del proprio Paese in un'Olimpiade dopo averlo fatto ai Giochi di Los Angeles del 1984.

Oggi l'atleta venezuelano di anni ne ha 60 e ce l'ha fatta: il tiratore si è qualificato per le Olimpiadi che l'anno prossimo si disputeranno a Parigi. Martinez ha coronato il suo sogno dopo essere arrivato secondo nella finale del trap maschile ai Giochi Panamericani di Santiago in Cile: una medaglia d'argento da mettere in bacheca, ma soprattutto il lasciapassare per respirare ancora una volta l'aria impareggiabile del villaggio olimpico.

L'anno prossimo saranno 40 anni esatti da quella prima partecipazione a Los Angeles, dove Martinez gareggiò nel trap misto: non è record, ma poco ci manca. Solo il cavaliere giapponese Hiroshi Hoketsu ha avuto un intervallo più lungo tra le apparizioni ai Giochi, nel suo caso nella gara di dressage. Hoketsu gareggiò per la prima volta a Tokyo nel 1964 e 44 anni dopo gareggiò nuovamente alle Olimpiadi di Pechino del 2008, all'età di 67 anni.

Leonel Martinez in azione, una vita per il tiro a volo

Il Comitato Olimpico venezuelano ha già confermato che Martinez sarà incluso nella squadra nazionale di tiro a Parigi 2024, il che per lui significherà un primato in questo caso assoluto. A meno che non ci sia un atleta più anziano incluso nella delegazione del suo Paese a Parigi 2024, il 60enne sembra destinato a diventare l'olimpionico più anziano di sempre del Venezuela, quando il prossimo 26 luglio i Giochi inizieranno sotto la Tour Eiffel.