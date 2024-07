video suggerito

Cosa sappiamo del sabotaggio delle linee alta velocità TGV prima delle Olimpiadi: danni coordinati ai cavi Le linee dei treni alta velocità francesi TGV sono state interrotte a poche ore dall'inizio delle Olimpiadi di Parigi in seguito a una serie di atti dolosi che hanno preso di mira i cavi dell'infrastruttura ferroviaria. Cosa è accaduto, quanto dureranno i disagi e i sospetti sulla possibile matrice del sabotaggio.

A cura di Antonio Palma

Diverse linee ferroviarie alta velocità francesi TGV sono state interrotte questo venerdì a poche ore dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi in seguito a una serie di atti dolosi come incendi su binari e danneggiamento di cavi, verificatisi durante la notte scorsa su una larga parte della rete ferroviaria. Ad essere prese di mira tutte le principali reti nei dintorni di Parigi che hanno causato lo stop a decine di treni e generato disagi per almeno 800mila persone.

Cosa è stato danneggiato sulle linee TGV

Chi è entrato in azione non ha danneggiato i binari né i cavi elettrici di alimentazione dei treni ma le tubature e i pozzetti adibiti al passaggio dei cavi che trasmettono la segnaletica di sicurezza per la circolazione dei convogli ferroviari come la ripetizione del segnale dei semafori in cabina. L'operazione è consistita nel tagliare o dare fuoco ai cavi che passavano nelle canalette poste in prossimità dei binari e che sono una elemento essenziale per la sicurezza dei trasporti. Secondo la società di trasporto ferroviario francese SNCF, diversi "atti dolosi contemporanei" hanno colpito le linee alta velocità Atlantica, Nord ed Est, mentre un attacco è stato sventato sulla linea sud-est. I sabotaggi sarebbero stati effettuati a Courtalain (rete atlantica), Croisilles (nord), Pagny-sur-Moselle (est) e Vergigny (per l'azione sventata sulla rete sud-est).

Quanto dureranno gli effetti dei danni

I tecnici francesi da ore stanno lavorando per individuare l’entità del danno e ripristinare i sistemi danneggiati ma i disagi dovrebbero durare almeno per tutto il fine settimana e probabilmente fino a lunedì prossimo. Tra sabato e domenica il traffico ferroviario infatti rimarrà ancora molto frammentato con cancellazioni e modifiche dell'itinerario. “Stiamo deviando alcuni treni sulle linee tradizionali, ma dovremo cancellare un gran numero di convogli", ha affermato la SNCF, spiegando: “La normale ripresa del traffico è stimata per lunedì 29 luglio”.

Impatto anche sui treni Eurostar, principalmente tra Parigi e Londra e tra Parigi e Bruxelles. “Circa il 25% dei treni Eurostar verranno cancellati venerdì su tutta la rete. Sarà così anche sabato 27 e domenica 28”, spiega la società di trasporto. "Le nostre squadre sono al lavoro per riparare i danni causati dagli incendi dolosi nelle stazioni di segnalamento delle linee LGV colpite. I cavi di ogni armadio elettrico vengono sostituiti e testati uno per uno” assicurano da SNCF.

La situazione alla stazione di Montparnasse, Parigi

L'impatto dei sabotaggi dei treni sulle Olimpiadi di Parigi

Anche se le autorità francesi assicurano che gli atti di sabotaggio non avranno nessun impatto sulla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, sono molti gli utenti che denunciano di non poter raggiungere Parigi in tempo per vedere l’inaugurazione dei giochi o le prime gare olimpiche. La stessa SNCF ha ammesso che dei 4 treni che circolavano con atleti a bordo oggi, solo due sono arrivati a destinazione, il terzo è ancora in viaggio e il quarto è stato soppresso e si sta cercando di sistemare gli atleti su un altro treno.

I sospetti sui mandanti dell'azione

"Tutto indica che si tratta di incendi dolosi, tutti gli elementi in nostro possesso dimostrano che gli atti sono volontari. La concomitanza delle ore, i ritrovamenti di furgoni con persone in fuga, soprattutto nella zona Sud-Est, e i ritrovamenti di elementi incendiari sul posto", ha elencato il ministro dei Trasporti francese, Patrice Vergriete. La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per "danneggiamento di beni essenziali per la nazione e per associazione a delinquere". "Abbiamo investito molte risorse per scoprire chi ha commesso tutto questo", ha assicurato il ministro dell'Interno Gérald Darmanin, aggiungendo: “Siamo concentrati nel catturare gli autori". Il primo ministro Gabriel Attal ha aggiunto che i "servizi di intelligence" e le "forze di polizia sono mobilitati per scovare e punire gli autori di questi atti criminali”.

"In generale la rete ferroviaria è vulnerabile, ma i punti strategici sono stati presi di mira con cura. Di solito vi sono danni per rubare i cavi, ma qui è stato fatto per distruggere” hanno spiegato a Le Parisien dal Ministero dei Trasporti. Fonti della sicurezza spiegano al quotidiano che il modus operandi somiglia a quello utilizzato in passato dall'estrema sinistra o da frange di ambientalisti anche se per ora non vi sono certezze sulla matrice.

Chi ha agito però sapeva bene come muoversi e aveva una conoscenza approfondita della rete, sottolineano gli investigatori. Non è però la prima volta che si verificano questo tipo di atti. Solo lo scorso anno un incendio doloso nel cuore della notte, contro una cabina di segnalazione, ha paralizzato per due giorni tutto il traffico alla Gare de l'Est di Parigi, mentre un altro danneggiamento aveva avuto pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario nel Sud-Ovest.