Parigi, treni sabotati prima delle Olimpiadi. Gli spettatori a Fanpage: "Non arriveremo in tempo" Gli attacchi, a poche ore dall'apertura ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi, hanno generato disagi ad almeno 800mila persone. "Non sappiamo cosa fare, è tutto fermo" dicono viaggiatori e spettatori della cerimonia di stasera a Fanpage.it.

A cura di Biagio Chiariello

La situazione alla stazione di Montparnasse, Parigi

Dopo aver pagato biglietti fino a 1.500 euro, gli spettatori della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024 rischiano seriamente di non poter arrivare in tempo nel centro della capitale francese. Al momento infatti non vi è nulla che li colleghi all'apertura dei Giochi visto che la circolazione ferroviaria dei treni ad Alta Velocità TGV è stata interrotta in seguito a una serie di incendi e atti vandalici che hanno interessato alcuni tratti della rete ferroviaria.

"Il nostro treno è stato soppresso, ora siamo bloccati qui. Ci sono state delle esplosioni ed ora tutta la rete ferroviaria è ferma. Non possiamo continuare il nostro viaggio", dice una turista all'esterno della stazione di Montparnasse a Fanpage.it. "Speriamo solo che la situazione si sblocchi al più presto, ma per molti spettatori" della cerimonia di stasera "sarà un problema", dice un'altra ragazza ai nostri microfoni.

La società ferroviaria Sncf ha denunciato di aver subito un "attacco massiccio" che ha paralizzato la propria rete. Attacchi che hanno riguardato i collegamenti tra Parigi e l’Ovest, tra il Nord e l’Est, mentre un altro è stato “sventato” sulla linea del Sud-Est. Sono almeno 800mila i viaggiatori interessati.

Forti disagi anche tra i vacanzieri: "Non sappiamo cosa fare. Dobbiamo annullare la nostra prenotazione a La Rochelle, forse dovremo accamparci domani…" prova a scherzare una donna. "Dovevo andare a Lourdes, ho chiesto se c'è un altro treno, ma al momento non c'è proprio nulla. Aspettiamo…" ci dice, affranta, un'altra ragazza.

Il premier francese, Gabriel Attal, in un messaggio pubblicato su X, ha parlato di “atti di sabotaggio” condotti in modo “preparato e coordinato”. E aggiunge: “Le conseguenze sulla rete ferroviaria sono massicce e gravi“

Ha collaborato Simone Giancristoforo