L’Italia vince ancora nel Torneo Preolimpico femminile 2023 e fa 4 su 4: battuta 3-0 la Colombia L’Italia batte 3-0 la Colombia e fa 4 su 4 nel Torneo Preolimpico femminile: nel weekend sfiderà la Polonia e gli USA, con cui si giocherà un posto per Parigi 2024.

A cura di Vito Lamorte

L’Italia vince ancora nel Torneo Preolimpico femminile 2023, e lo fa in maniera netta. Battuta la Colombia per 3-0 (25-15, 25-21, 25-20) al termine di un match sempre in controllo. Il CT Davide Mazzanti ha continuato le rotazioni le sue atlete in vista di quelle che saranno le partite fondamentali di questo weekend contro Polonia e Stati Uniti, in cui ci si giocherà un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Dopo aver battuto Corea del Sud, Slovenia e Thailandia le Azzurre hanno piazzato il poker e ora si devono preparare per il rush finale contro le concorrenti più temibili per strappare un posto ai Giochi del prossimo anno.

La gara di Lodz è stata controllata fin dalle prime battute dalle ragazze di Mazzanti, che sono state in grado di mettere in grande difficoltà le avversarie soprattutto nella ricezione. La Colombia nel primo parziale è costretta al time-out in svantaggio 7-2 e poi sul 16-7. L’Italvolley troppo superiore in ogni situazione e gara che scivola via senza troppi problemi. verso la conquista del parziale garantendosi undici palle set e chiudendo alla seconda occasione utile per 25-15.

Le colombiane hanno avuto un sussulto nella seconda parte, soprattutto in attacco e perché è arrivata qualche errore di troppo delle Azzurre. Parziale più equilibrato, ma dal 15-15 l’Italia ha cambiato marcia ed è riuscita a chiudere il set sul 25-21.

L'ultima frazione si è sviluppata in maniera molto simile alla seconda. Coneo, Segovia e compagne riescono a tener botta nella prima parte ma le ragazze di Mazzanti iniziano una rincorso che vede protagoniste Villani e Bosio: l'Italia prende il largo e le colombiane iniziano a perdere terreno: dopo quattro match point arriva il 25-20 finale, che allunga la serie positiva della selezione italiana.

Ora mancano gli impegni più importanti e quelli che sanciranno la presenza o meno della Nazionale di volley ai Giochi di Parigi 2024. Sarà un weekend infuocato.

Il tabellino di Italia-Colombia

Italia: Sylla 1, Squarcini 5, Nwakalor S. 11, Villani 16, Lubian 14, Bosio 2, Parrocchiale (L), Gennari, Antropova 2, Degradi 10, N.E.: Danesi, Nwakalor L., Pietrini, Fersino (L). All. Mazzanti

Colombia: Maria Alejandra 1, Ana Karina 9, Sheila 1, Dayana 7, Amanda 15, Maira 1, Juliana (L), Doris, Laura, Laura Z.. N.E.: Sofia, Camila, Montoya, Katherin. All. Rizola