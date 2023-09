L’Italia non sbaglia e vince ancora nel Preolimpico volley femminile 2023: Slovenia battuta 3-0 Dopo la vittoria con la Corea del Sud, l’Italia si è presa la seconda vittoria in due partite nel Torneo Preolimpico di volley femminile 2023 battendo anche la Slovenia con un netto 3-0 (25-15, 25-15, 25-17) all’Atlas Arena di Lodz.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia si è presa la seconda vittoria in due partite nel Torneo Preolimpico di volley femminile 2023. Dopo la vittoria sulla Corea del Sud, le Azzurre hanno battuto anche la Slovenia con un netto 3-0 (25-15, 25-15, 25-17) all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia.

Gara dominata in maniera netta dalla seleziona di Davide Mazzanti, che hanno conquistato con merito altri punti che gli permettono di rimanere in vetta al girone a punteggio pieno. L'Italia vince bene nel punteggio aggregato, issandosi al 2° posto provvisorio per un miglior quoziente set (6-0) rispetto a Polonia e Germania (6-1), ma non convince del tutto in termini di gioco

Il prossimo appuntamento è martedì 19 settembre 2023 alle ore 14.30 contro la Thailandia.

L'avvio è equilibrato ma l’Italia pian piano prende il largo e mette in netta discesa la sfida. Gli ace di Lubian e gli attacchi di Sylla e Antropova mettono la differenza con le avversarie e fanno emergere la superiorità delle azzurre. Nella seconda frazione l’Italia è partita subito forte e stacca le slovene, che si è chiusa con lo stesso passivo del primo set. Il terzo tempo Pucelj e compagne hanno iniziato molto forte portandosi sul +4 ma Mazzanti ricorre ad un time out e così l’Italia si è ricomposta, prendendosi in mano il gioco. La selezione slovena non ha mollato e ha provato a rimanere in gara, ma nel finale l’Italia ha ripreso chiudendo i conti.

Il tabellino di Italia – Slovenia 3-0 (25-15; 25-15; 25-17)

Italia: Lubian 8, Degradi 2, Villani 4, Bosio 3, Fersino (L), Danesi 8, Pietrini 8, S. Nwakalor n.e., Sylla 11, Squarcini, Parrocchiale n.e., Gennari n.e., Antropova 15, L. Nwakalor (L) n.e. All. Mazzanti.

Slovenia: Mlakar 7, Pogacar, Pucelj 2, Lorber Fijok 5, Zatkovic 2, Siftar 6, Najdic 1, Velikonja 1, Milosic 3, Mazej (L), Planinsec 4, Kukman n.e., Banko (L), Ramic n.e.. All. Bonitta.