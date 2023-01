Pugile menato senza pietà dall’avversario: allora l’allenatore lo prende a schiaffi per svegliarlo Spettatori scioccati per quanto fatto dall’allenatore del pugile statunitense Demond Nicholson durante una delle pause del combattimento con Demetrius Andrade: quando il pugile è tornato all’angolo distrutto dai pugni dell’avversario, ha provato a scuoterlo prendendolo a schiaffi.

A cura di Paolo Fiorenza

Scene inconsulte e davvero mai viste quelle che hanno lasciato di stucco gli spettatori che sabato scorso stavano assistendo al match di pugilato tra Demetrius Andrade e Demond Nicholson alla Capital One Arena di Washington negli Stati Uniti. Il 34enne Andrade era il netto favorito del match, con un record immacolato di 31 vittorie, e ha tenuto agevolmente fede al pronostico. L'ex campione del mondo dei pesi medi e superwelter era all'esordio nei supermedi e ha preso a pugni il suo avversario senza dargli tregua.

Andrade ha messo due volte al tappeto il 29enne Nicholson, prima nel secondo round e poi nell'ultimo minuto del combattimento, alla decima ripresa. Il suo avversario tuttavia non ha mollato ed è riuscito comunque a concludere in piedi il match, perso peraltro nettamente ai punti, con tutti i cartellini dei giudici largamente a favore di Andrade (100 a 88 il risultato che è finito negli archivi).

La scheda del combattimento tra Andrade e Nicholson

Nulla ha potuto Nicholson, che ha incassato la quinta sconfitta in carriera (a fronte di 26 successi e un pari). Dal canto suo, ‘Boo Boo Andrade' spera che questa vittoria possa fargli avere al più presto una chance mondiale: sul ring di Washington è apparso in forma scintillante, al rientro dopo oltre un anno di assenza dal quadrato. È stato un combattimento mai in discussione, che ha messo a durissima prova le capacità di incassatore di Nicholson, colpito con combinazioni ripetute che lo hanno messo spesso alle corde e due volte knock down, facendo pensare più volte che lui o il suo angolo potessero gettare la spugna.

Nessuna delle due ipotesi si è verificata, anzi chi era al suo angolo ha provato a scuotere Nicholson in una maniera davvero assurda, considerando quante botte stava prendendo. Durante uno degli ultimi break, il suo allenatore Kenny Ellis ha pensato bene di non adoperare il classico discorsetto di incoraggiamento, ma di passare a metodi più diretti: ha dunque cominciato a prenderlo letteralmente a schiaffi per ‘risvegliarlo'. Una terapia d'urto che ha accompagnato con un paio di frasi motivazionali urlate al suo pugile: "Svegliati! È ora di combattere fottutamente!".

Le immagini hanno mostrato Nicholson a dire il vero con lo sguardo ancora più perso, il che è normale considerando la quantità di cazzotti che aveva incassato. Il video del pugile che viene schiaffeggiato è diventato virale e ha scioccato molte persone, che si sono chieste come fosse possibile che un allenatore adottasse quella ‘tecnica': "Dannazione, sta già prendendo pugni!", è stato il commento più gettonato.