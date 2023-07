Pugile inglese perde la testa e scatena il panico a bordo di un aereo: voleva aprire il portellone Assurdo episodio accaduto sul volo Ryanair diretto da Zara a Londra: durante il decollo un uomo si è improvvisamente alzato e ha provato ad aprire il portellone. Attimi di sorpresa e paura, poi è stato placcato e consegnato alle forze dell’ordine.

A cura di Alessio Pediglieri

Non si conoscono le generalità del giovane pugile che ha letteralmente terrorizzato i passeggeri del volo Ryaniar cercando di aprire il portellone mentre ci si preparava al decollo. Placcato da altri due uomini è poi stato messo subito in stato d'arresto. Di lui si sa solamente che è un pugile britannico professionista di 27 anni.

Anche il movente non è noto ma quanto è accaduto all'interno del volo da Zara (Croazia) a Londra è diventato ben presto virale per le decine di filmati che sono apparsi sui vari social e che hanno ripreso l'assurda scena consumatasi tra lo sgomento e la paura degli altri passeggeri. L'uomo successivamente è stato portato lontano dall'aereo e dalla pista in stato d'arresto grazie all'intervento delle autorità aeroportuali. Il turista, un inglese di 27 anni, il cui nome non è stato ancora reso pubblico ma si dice che sia un pugile professionista, si è improvvisamente alzato di scatto dal proprio posto poco prima che l'aereo decollasse.

In uno stato evidentemente confusionale, secondo quanto riferito dai presenti e attraverso i video riportati sui social dai tanti cellulari ancora accesi, il giovane ha iniziato a inveire selvaggiamente e si è tolto gli occhiali da sole prima di indicare un altro passeggero con cui avrebbe avuto un qualche diverbio. Ma anche i motivi dell'improvvisa furia non sono stati ancora chiariti: i video lo hanno mostrato mentre saltava nel corridoio, cercando di farsi spazio prima di urtare un'assistente di volo e cercare di avvicinarsi al portellone attraverso l'aereo urlando: ‘Apri la porta, apri la porta!'

L'improvviso contrattempo ha creato agitazione all'interno dell'aereo e mentre si sente un altro passeggero che dice: ‘Portatelo fuori!', altri non hanno compreso subito cosa stesse accadendo. "Che c***o succede?", "Oh mio dio, trascinatelo via!", sono alcuni dei commenti che si sentono dai filmati. Per fortuna, però, l'uomo non è riuscito nel suo intento: placcato di forza da altre persone è stato bloccato nel corridoio centrale per poi essere consegnato alle forze dell'ordine croate che lo hanno scortato giù dal velivolo e messo in stato di fermo. Permettendo all'aereo e ai suoi passeggeri di riprendere tranquillamente il viaggio.