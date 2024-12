video suggerito

Prende un pugno e dopo 2 secondi va giù: è il ko più veloce di sempre negli sport di combattimento A Justin Watson sono bastati per mandare ko Cole Ferrell in un match del Bare Knuckle Fighting Championship. In attesa di conferme ufficiali, la vittoria lampo è già un record. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Due secondi e un battito di ciglia. A Justin Watson sono bastati per mandare ko l'avversario che era sul ring dinanzi a lui per battersi in un match del Bare Knuckle Fighting Championship (ad Atlanta, in Georgia). Cole Ferrell non ha avuto nemmeno il tempo di abbozzare una reazione che, non appena l'arbitro ha dato ufficialmente il via all'incontro, ha incassato un cazzotto brutale all'altezza della tempia ed è finito al tappeto. S'è anche rialzato per provare a continuare ma gli è stato impossibile: era stordito a tal punto, che ha avuto bisogno del sostegno offertogli dallo stesso ufficiale di ring per restare in piedi. S'è arreso, null'altro poteva fare mentre il rivale festeggiava percorrendo il perimetro del "quadrato" portandosi le mani alle orecchie per godersi l'ovazione del pubblico.

Una vittoria da record. Così sembra, gli stessi canali ufficiali rilanciano un dato: nella storia degli sport di combattimento il successo di Watson è stato sicuramente il più veloce della storia. Nell'ambito di quelli a mani nude non ha eguali: in questo particolare tipo di disciplina i duellanti sono molto vicini fin dall'inizio e gli impatti sono più violenti: si spiega anche così quell'episodio clamoroso provocato da un colpo sferrato con la mano destra. Bryan Miner è l'arbitro che, dopo qualche attimo di esitazione per sincerarsi delle condizioni dell'altro fighter, ha sospeso la lotta e dichiarato il vincitore.

Quanto è durato effettivamente l'incontro? Un video divenuto virale lo ha mostrato in diretta: 2.9 secondi per la precisione è stata la frazione di tempo che ha portato al ko straordinario, lasciando gli spettatori a bocca aperta e increduli, sospesi tra il sospetto che quell'esito fosse in qualche modo già scritto (per come sono andate le cose) e la meraviglia per quell'affondo micidiale.

Nell'attesa che il successo da primato di Watson sia ufficialmente confermato, così da figurare il più veloce nella storia degli sport di combattimento, una prima deduzione è possibile farla: nei 6 anni della storia del circuito della boxe a mani nude è sicuramente il più rapido mai visto. Quello in BKFC sarà catalogato come assoluto? Possibile, se messo a confronto con altri risultati storici: il ko da record nella boxe appartiene a Mike Collins, che nel 1947 impiegò 4 secondi per battere Pat Brownson; nelle Arti Marziali Mister a spiccare è il nome di Luis Hernandez, che in 3 secondi rispedì a casa Brian Topp nell'evento Titan FC 83 (luglio 2024); nella storia dell'Ufc invece il primato appartiene a Jorge Masvidal (nel 2019 contro Ben Askren vinse in 5 secondi sbaragliando l'avversario con una ginocchiata tremenda).