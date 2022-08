Pioggia di medaglie per il canottaggio italiano agli Europei: un oro, due argenti e un bronzo Quarta medaglia d’oro per l’Italia ai campionati Europei di canottaggio di Monaco di Baviera: Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Silvia Crosio ed Arianna Noseda hanno vinto nel quattro senza pesi leggeri femminile. Argenti per Soares nel singolo pesi leggeri maschile e per il duo Ruta-Oppo nel due di coppia pesi leggeri maschile. Bronzo per Rodini-Cesarini nel doppio pesi leggeri femminile.

A cura di Paolo Fiorenza

Se a Roma gli Europei di nuoto si stanno trasformando in una passerella epocale per l'Italia, altre soddisfazioni arrivano da Monaco di Baviera, dove sono in corso gli European Championships che accorpano varie discipline, tra cui ciclismo e ginnastica artistica dove già abbiamo raccolto medaglie a gogo. In attesa dell'atletica leggera che comincia domani, in Germania si gareggia anche per i titoli continentali di canottaggio ed oggi sono arrivate ben quattro medaglie per i colori azzurri, tra le quali spicca l'oro del quattro senza pesi leggeri femminile.

Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Silvia Crosio ed Arianna Noseda hanno chiuso in 6'58"48, spazzando via la Germania, unica avversaria presente nel campo di regata. È la quarta medaglia d'oro per l'Italia in questi Europei di canottaggio, una conferma nella nostra abilità remiera. In precedenza nella mattinata di oggi erano arrivate altre medaglie. Prima Gabriel Soares ha vinto l'argento nel singolo pesi leggeri maschile, ripetendosi dopo il secondo posto continentale del 2021: il 25enne di origini brasiliane ha chiuso in 7'24"21, dietro il greco Antonios Papakonstantinou e davanti allo svizzero Andri Struzina.

Pietro Ruta e Stefano Oppo con le loro medaglie d’argento nel due di coppia pesi leggeri

Poi il doppio pesi leggeri maschile di Pietro Ruta e Stefano Oppo ha portato a casa un altro argento con un gran finale negli ultimi 500 metri che ha permesso al duo azzurro di sopravanzare la Svizzera con 6'38"40, arrendendosi soltanto ai fortissimi irlandesi Mc Carthy e O’Donovan, campioni olimpici a Tokyo. Infine è toccato a Valentina Rodini e Federica Cesarini di darci una gioia nel doppio pesi leggeri femminile, agguantando un bronzo dopo aver regolato l'Irlanda nello sprint finale. Al termine degli Europei di canottaggio, il medagliere azzurro conta 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi.