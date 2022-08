Italia campione d’Europa nella ginnastica artistica, le fate dominano la prova a squadre! Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio e Giorgia Villa eccezionali a Monaco di Baviera, sono loro le campionesse d’Europa di ginnastica artistica.

A cura di Marco Beltrami

Sono giorni di competizioni continentali per l'Italia dello sport e non mancano le soddisfazioni. Dopo le gioie arrivate dal nuoto e dal canottaggio, buone notizie anche dalla ginnastica e in particolare dal campionato europeo che si sta tenendo a Monaco di Baviera. Dopo l'oro ottenuto pochi giorni fa da Asia d'Amato e il bronzo di Martina Maggio nell'All Around, ecco un altro titolo vinto questa volta dalla squadra italiana.

Festa grande dunque in terra bavarese, dove sventola il tricolore e risuona l'inno di Mameli. Tutto merito di Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio e Giorgia Villa che hanno infiammato l’Olympiahalle con una prova eccezionale che ha permesso loro di prendersi la medaglia d'oro nella finale a squadre di ginnastica artistica. Una prestazione di personalità, con una consapevolezza dei propri mezzi, che ha convinto tutti.

Niente da fare per la Gran Bretagna, l'avversario più pericoloso, che si è piazzato al secondo posto e per la Germania che nonostante l'incitamento del pubblico non è andata oltre il bronzo. Le ragazze italiane non hanno sbagliato quasi nulla, riuscendo poi a mantenere il vantaggio anche nella seconda parte. Chiusura con il botto per Asia D'Amato che come la compagna Martina Maggio si è messa al collo un'altra medaglia, nel suo caso entrambe d'oro.

E dopo il verdetto è esplosa la festa, con il gruppo che si è scatenato nei festeggiamenti con tutta la panchina, con i protagonisti quasi increduli per un trionfo che mancava da tantissimi anni. Celebrazione social anche sul profilo del Coni, per un successo eccezionale. Menzione speciale anche per la riserva Angela Andreoli che ha comunque dato il suo contributo a questo exploit che non può che inorgoglire l'Italia intera.