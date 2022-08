Asia D’Amato vince l’oro, Martina Maggio il bronzo: Italia strepitosa agli Europei di ginnastica Bellissima doppietta per l’Italia agli Europei di ginnastica di Monaco di Baviera. Asia D’Amato ha vinto la medaglia d’oro nell’All Around, con Martina Maggio di bronzo.

A cura di Marco Beltrami

Tempo di campionati europei nello sport, e tempo di grandi gioie per l'Italia. L'ultima in questo giovedì reso speciale dalle quattro medaglie conquistate a Roma dai nuotatori azzurri, arriva dalla ginnastica grazie ad un'eccezionale doppietta italiana. Asia D'Amato ha vinto l'oro, laureandosi campione d'Europa nella disciplina dell'All Around in occasione dei campionati di Monaco di Baviera in Germania. Terzo posto per un'altra atleta italiana, Martina Maggio.

Se è un sogno non svegliatele e non svegliateci. I Campionati Europei di ginnastica in corso di svolgimento a Monaco si tingono d'azzurro, grazie al trionfo di Asia D'Amato, che diventa così la prima ginnasta italiana a riprendersi il titolo europeo dopo Vanessa Ferrari, quattro volte olimpionica e medaglia d'argento nel 2020 nel corpo libero, nel 2007. Prova superlativa quella della 19enne nata a Genova che ha totalizzato un punteggio di 54.732 che le ha permesso di mettere alle sue spalle la britannica Alice Kinsella che si è dovuta accontentare di 54.132.

La D'Amato che in carriera è stata la prima italiana a conquistare un secondo posto nel volteggio ai Mondiali del 2021, è stata solida in tutte e quattro le prove, rendimento che le ha permesso di portare a casa il titolo. Solo la connazionale Martina poteva strapparle la vittoria ma ha perso le speranze quando è scivolata già dalla barra inferiore verso la fine della sua prova, con il punteggio che l'ha poi relegata al terzo posto.

E chissà che non arrivino altre gioie dalla Germania fino al 14 agosto, data in cui si chiuderanno le ostilità. Nel frattempo la gara ha consentito di regalare un'ulteriore buona notizia all'Italia che ha strappato il pass per la qualificazione ai Campionati mondiali di ginnastica artistica in programma ad ottobre. Le azzurre saranno in buona compagnia con Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Ungheria, Spagna, Romania, Finlandia, Austria, Ucraina e Svezia.