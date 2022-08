Doppietta d’oro per l’Italia del canottaggio nel 4 di coppia agli Europei! Arrivano anche due bronzi Trionfo per l’Italia agli Europei di Monaco di Baviera, con il quattro di coppia tradizionale che ha bissato l’oro del quattro di coppia pesi leggeri.

A cura di Marco Beltrami

Non solo dal nuoto dunque, ma anche dal canottaggio arrivano grandissime soddisfazioni per l'Italia sportiva. Ai Campionati Europei che stanno andando in scena a Monaco di Baviera è stata una giornata positiva per i colori azzurri, come confermato dalle quattro medaglie messe in cascina. Due di queste sono d'oro, ottenute dal quattro di coppia pesi leggeri maschile e dal quattro di coppia tradizionale. A chiudere poi, il bronzo nel doppio femminile, e quello dell'otto maschile.

Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili hanno dunque bissato l'oro ottenuto in mattinata dai connazionali Antonio Vicino, Martino Goretti, Niels Torre e Patrick Rocek nel quattro di coppia pesi leggeri. Nel quattro di coppia tradizionale, il quartetto italiano si è dimostrato il più forte di tutti, mantenendo il primo posto dall'inizio alla fine. 6’06″77 il tempo dei neocampioni d'Europa che si sono messi alle spalle la Polonia, considerata una delle potenziali vincitrici, e la Romania.

Le gioie per l'Italia in questi giorni di successi e soddisfazioni sportive non sono finite. Merito di Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi che hanno portato a casa la medaglia di bronzo nella prova del doppio femminile. Tutto merito di un'ottima seconda parte di gara che ha permesso al duo italiano di rimontare prendendosi il terzo gradino del podio alle spalle di una Romania dominante, e dell'Olanda.

Gara al cardiopalma per l'otto maschile che è riuscito al fotofinish a prendersi una medaglia di bronzo. Vincenzo Abbagnale, Cesare Gabbia, Emanuele Gaetani Liseo, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo, Giuseppe Vicino e Leonardo Pietro Caprina, con Enrico D’Aniello timoniere, hanno piazzato proprio all'ultimo assalto la Germania, salendo sul podio così alle spalle di Gran Bretagna e Paesi Bassi.