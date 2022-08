Grande Italia anche nel canottaggio! Il quattro di coppia pesi leggeri maschile è oro agli Europei L’Italia piazza subito un colpo agli Europei di canottaggio di Monaco di Baviera: Antonio Vicino, Martino Goretti, Niels Torre e Patrick Rocek hanno vinto l’oro nel quattro di coppia pesi leggeri maschile. Arriva un oro anche nel paracanottaggio: Giacomo Perini vince il singolo PR1 maschile.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo i trionfi nel nuoto, cominciano ad arrivare per l'Italia medaglie pesanti anche nei campionati Europei di canottaggio, in corso di svolgimento a Monaco in Germania. Oggi si sono assegnati i primi titoli nelle specialità non olimpiche e nel campo di gara bavarese gli atleti azzurri hanno subito piazzato il primo acuto, vincendo la medaglia d'oro nel quattro di coppia pesi leggeri maschile.

Il quartetto formato da Antonio Vicino, Martino Goretti, Niels Torre e Patrick Rocek ha dominato la Germania, battuta in una sfida a due con un distacco di oltre 6 secondi, dopo che già l'avevano sconfitta giovedì nella gara preliminare: 6'17"83 il tempo dell'armo azzurro, mentre i tedeschi hanno chiuso in 6'24"14 (+6.31).

L'imbarcazione dei quattro alfieri ha fatto immediatamente capire che i padroni di casa non avrebbero avuto chance: ai 500 metri aveva già due secondi di vantaggio, via via esteso nel corso della prova. Una medaglia d'oro mai in discussione, che ha confermato il titolo europeo vinto lo scorso anno a Varese con la stessa formazione: oggi come allora furono Vicino, Goretti, Torre e Rocek a trionfare.

Quello del quartetto del quattro di coppia pesi leggeri è stato il secondo oro di giornata per i colori italiani. In precedenza – nelle specialità paralimpiche – Giacomo Perini si era aggiudicato il singolo PR1 maschile dominando dall’inizio alla fine della prova: l'azzurro ha vinto la medaglia del metallo più pregiato col tempo di 9'38"48, sopravanzando l'ucraino Roman Polianskyi di quasi 8 secondi ed il britannico Benjamin Pritchard di oltre 15. Che sia in piscina o nei bacini di canottaggio, l'Italia continua a dominare in questa estate ricoperta d'oro.