Perché Paola Egonu sta per tornare a giocare in Italia dopo un solo anno in Turchia Paola Egonu stella della pallavolo italiana reduce dall’esperienza di co-conduttrice a Sanremo sta per lasciare la VakifBank Istanbul per tornare in Italia nel Vero Volley Milano. Cosa c’è dietro questa scelta che ha fatto discutere.

A cura di Marco Beltrami

Paola Egonu ritorna a giocare in Italia con il Vero Volley Milano. L'indiscrezione di mercato sul futuro della stella della pallavolo italiana ha rapidamente fatto il giro del mondo, acquisendo con il passare dei giorni sempre maggiore consistenza. Dopo una sola stagione dunque la giocatrice classe 1998 reduce dalle fatiche di Sanremo in cui ha vestito i panni della presentatrice, si prepara a dire addio al VakifBank Istanbul. Perché Egonu lascia anzitempo la Turchia? A cosa è legata alla scelta del ritorno in Italia?

Sono passati solo pochi mesi da quando Egonu decise di lasciare l'Imoco Volley Conegliano per trasferirsi al VakifBank per la prima esperienza all'estero della sua giovane ma già importante carriera. Un arrivederci quello dell'opposto giustificato con queste parole: "Non ho mai abbandonato l'Italia, in questo momento ho scelto di giocare in Turchia per crescere e tornare qui". Inevitabilmente però la partenza fece scalpore, anche perché Paola ha manifestato il suo disagio per le offese becere ricevute a più riprese, che la portarono a dichiarare alla vigilia del Festival: "L'Italia è un Paese razzista, però sta migliorando. Non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima, ma dire semplicemente come stanno le cose".

Un intervento che fece molto discutere, ma che è legato anche a quanto accaduto dopo i Mondiali disputati con la maglia dell’Italia, quando fu bersagliata di insulti, allusioni e offese che la spinserò anche a prendere in considerazione la pausa dalla nazionale. Impossibile passare sopra a quanto accaduto dopo la vittoria della medaglia di bronzo con le lacrime della pallavolista, disperata e protagonista di uno sfogo clamoroso: “Non puoi capire, è stancante. Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana. Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla nazionale, non dico però di lasciarla".

Anche per questo ecco la prospettiva poi concretizzatasi di giocare in Turchia alla corte del connazionale Giovanni Guidetti in una vera e propria corazzata con un contratto a dir poco importante. A proposito di contratti, Milano pare abbia messo sul piatto uno stipendio da circa un milione di euro complessivo, per convincere la giocatrice a sposare il proprio progetto.

Una situazione che ha fatto discutere, con Egonu finita al centro dell'ennesima polemica a cui hanno preso parte anche personaggi politici, come l'ex senatore Pillon che ha commentato il ritorno in Italia dell'atleta con queste parole: "Pecunia non olet (il denaro non puzza, ndr) e prossimamente una candidatura nel PD?". Un riferimento al dietrofront della pallavolista che dopo pochi mesi ha deciso di tornare nel suo Paese dopo la separazione turbolenta.

Ma perché Paola Egonu lascerà la Turchia per fare ritorno in Italia? In realtà stando alle indiscrezioni provenienti dal Bosforo, la scelta della separazione sarebbe soprattutto della VakifBank Istanbul. Il contratto dell'opposto dovrebbe essere rinnovato entro fine marzo, ma la volontà del club è quella di non farlo anche perché sarebbe stata già individuata la sostituta ovvero Tijana Boskovic. La scelta dei turchi è quella di anteporre il gruppo alle singole individualità, anche quando queste sono importanti come Egonu, protagoniste notevolmente pure extra-campo e sempre sotto i riflettori, come confermato dalla recente esperienza sanremese della campionessa.