Chi è Paola Egonu, la storia della pallavolista italiana conduttrice a Sanremo 2023 Chi è Paola Egonu, la pallavolista italiana che sarà una delle co-conduttrici a Sanremo 2023: la storia, la carriera e i record.

A cura di Vito Lamorte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Paola Egonu è una pallavolista italiana, che al momento ricopre il ruolo di opposto del VakıfBank ed è una delle atlete più forti della storia dello sport azzurro. È nata a Cittadella il 18 dicembre 1998 ed è stata inserita dalla rivista Forbes tra gli Under 30 europei più influenti.

La 24enne prima di volare in Turchia al VakıfBank Spor Kulübü di Istanbul ha vestito le maglie della Imoco Conegliano e dell'AGIL Novara. Ha incominciato a muovere i primi passi nella pallavolo a Cittadella e circa dieci anni fa è entrata a parte della squadra federale del Club Italia, partendo dalla Serie B1.

Egonu è figlia di Ambrose e Eunice, entrambi nigeriani che hanno deciso di emigrare in Italia per cambiare vita: il padre faceva il camionista a Lagos, mentre la madre era infermiera a Benin City. Nonostante sia la stella della Nazionale italiana da diversi anni, ad ottobre del 2022 ha deciso di abbandonare momentaneamente la maglia azzurra per via del razzismo di cui è costantemente vittima: "Non puoi capire, non puoi capire. Sono stanca. Mi hanno chiesto anche se fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale."

Leggi anche Il testo e il significato di Parole dette male, la canzone di Giorgia a Sanremo 2023

In carriera ha vinto premi, sia individuali che di squadra: dai titoli nazionali e internazionali con Novara e Conegliano, ai riconoscimenti personali come MVP di competizioni di club e con la maglia azzurra. Sarà una delle co-conduttrici, che affiancheranno Amadeus, a Sanremo 2023: la vedremo sul palco dell'Ariston durante la quarta serata del Festival.

Chi è Paola Egonu: la carriera dai Club di Cittadella al VakıfBank

Paola ha iniziato a giocare da piccolissima e dopo essersi fatta notare a Cittadella, nella stagione 2013-2014 conquista il suo posto nella squadra federale del Club Italia in Serie B1. Qui rimane per 4 anni, prima di passare l’AGIL di Novara: con la squadra piemontese Paola vince la Supercoppa italiana nel 2017; due volte la Copper Italia e la Champions League 2018-2019.

Dal 2019 si trasferisce all’Imoco Volley di Conegliano, dove inizia una serie di vittorie straordinarie: due Supercoppe Italiane; un campionato mondiale per club nel 2019; due Coppe Italia; lo Scudetto 2020-2021 e la Champions League 2020-2021.

Dopo aver vinto tutto con le Pantere va a giocare nella squadra turca del VakifBank Istanbul, guidata dal coach Guidetti, dove percepisce uno stipendio record per la pallavolo di 1 milione di euro a stagione.

I traguardi e i record in Nazionale della pallavolista italiana

Paola Egonu ha iniziato il suo percorso con Nazionale Italian nel 2015, passando velocemente dall'Under-18, all'Under-19 e all'Under-20: una crescita velocissima, che l'ha portata nella nazionale maggiore alla velocità della luce. Nel 2017 fa parte del team che conquista la medaglia d’argento al World Grand Prix e l’anno dopo si prendono il secondo posto al campionato mondiale.

A settembre del 2021 diventa campionessa d'Europei grazie alla vittoria delle Azzurre in finale la Serbia: una vittoria importantissima dopo la delusione per l'eliminazione inaspettata ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo. Agli ultimi Mondiali, tenutisi nell’autunno 2022, è stata una delle protagoniste assolute: Paola Egonu ha aiutato la Nazionale a raggiunge la semifinale contro il Brasile e a vincere il bronzo contro gli USA, oltre a guadagnarsi il titolo di miglior marcatrice del torneo con 275 punti (244 attacchi, 23 muri, 8 aces) precedendo la polacca Magdalena Stysiak (241) e la serba Tijana Boskovic (240).

La decisione di lasciare l'Italia e la Nazionale Italiana

Dopo la finale per il terzo posto ali ultimi Mondiali di Volley è arrivato lo sfogo da parte di Paola Egonu: "Basta! Basta! Non puoi capire, è stancante. Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana". Parole durissime, che hanno lasciato il segno insieme alle lacrime della campionessa azzurra.

Successivamente la forte giocatrice ha affermato che si tratta di una decisione momentanea ma le sue parole hanno fatto il giro del mondo in poche ore.

La lotta di Paola Egonu al razzismo dentro e fuori dal campo

Paola Egonu ha sempre mostrato una grande sensibilità sulla lotta al razzismo, sia in campo che fuori. Ai microfoni di Fanpage.it ha pronunciato parole molto chiare sul tema: "La prima domanda è ‘perché siamo ancora a questo punto?’. Mi chiedo da cosa parte quest’odio, perché abbiamo voluto dividerci per razze e perché non si tenta di capire l’altro. Io sono una persona molta emotiva e fa male. […] Non capisco perché un essere umano debba creare dolore ad un altro, non capisco cosa c’è alla base".

Si è espresso in maniera ancora più dura qualche giorno fa, quando in una lunga intervista a Vanity Fair ha raccontato gli episodi di razzismo vissuti nella sua vita: "Quelli che mi insultano chiedendomi perché sono italiana non sanno niente di me. […] Se mai dovessi avere un figlio di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Vale la pena, dunque, far nascere un bambino e condannarlo all'infelicità?".

Parole che pesano come macigni.