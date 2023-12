Pazzesco colpo di golf di Matteo Manassero: la pallina sembra pilotata e sfida le leggi della fisica In occasione della tappa alle Mauritius del DP World Tour, Matteo Manassero si è preso l’intera scena realizzando la più assurda e mai vista buca sul green del Heritage La Réserve GC. Un colpo assurdo, mai visto, con la pallina finita lontanissimo per poi riprendere la sua corsa e finire in buca, come fosse telecomandata.

Da non crederci. Al DP World Tour Matteo Manassero si è preso l'intera scena internazionale con un colpo a dir poco prestigioso davanti al quale tutti sono rimasti esterrefatti, persino il golfista italiano rimasto tra l'imbarazzato e il soddisfatto dopo aver centrato una buca con un tiro impossibile sul green delle Mauritius. Tutto racchiuso in un video che ha già fatto il video del mondo ed è diventato la nuova icona degli appassionati di golf.

"Nella tua vita hai visto qualcosa di simile…" ha subito twittato l'account ufficiale del DP World Tour 2023, evento che ha fatto tappa all'Heritage Golf Club nelle Mauritius, dove sono impegnati anche quattro golfisti italiani: Andrea Pavan, Renato Paratore, Guido Migliozzi e, appunto, Matteo Manassero. Il quale ha già messo il proprio sigillo indelebile in questa 7a edizione, al di là delle flebili speranze di successo, terreno riservato ai migliori in lista come il francese Antoine Rozner, che difende il terzo dei suoi tre titoli, o il sudafricano Louis Oosthuizen.

Per la compagine azzurra, l'occasione di dimostrare di meritarsi presenze ad alti livelli e provare qualche giocata importante. Cosa accaduta proprio al 30enne veronese che già aveva segnato la storia del golf anni fa, quando riuscì a bruciare le tappe mostrando doti da campione assoluto. Sono non a caso suoi ancora oggi, i record di più giovane vincitore dello European Tour e, dal 2013, di più giovane vincitore del BMW PGA Championship. Poi, anni di anonimato in cui non è riuscito più a distinguersi ai massimi livelli, con la crisi profonda nel 2019 quando decise di fermarsi senza sapere se fosse ritornato sul green.

Crisi scomparsa definitivamente giovedì 14 dicembre 2023, quando il nome di Matteo Manassero è ritornato prepotentemente in cima agli eventi di golf. Complice l'aria delle Mauritius e della voglia di mostrarsi al meglio davanti al pubblico presente sul green dell'Heritage La Réserve GC di Heritage Bel Ombre, che ha potuto assistere ad un evento più unico che raro. Perché condensa capacità, intelligenza, esperienza e quel pizzico di buona sorte che mai abbandona gli audaci. Così Manassero prova e riesce nel colpo più bello e difficile: valutando distanza, pendenze e il vento presente sul green decide per compiere ciò che nessuno aveva mai fatto prima, sfidando le leggi della fisica. Il colpo manda la pallina totalmente fuori traiettoria, lontanissimo dalla buca. Sembra tutto inesorabilmente sbagliato e invece, il miracolo tecnico: la pallina prima si ferma, poi pian piano riprende la propria corsa.

Il video che ritrae il colpo e l'intuizione geniale di Manassero ha dell'incredibile perché il movimento della pallina da golf sembra innaturale, quasi telecomandato a distanza. E alla fine, arriva la strepitosa buca che lascia più che attoniti anche i commentatori in diretta TV, increduli per quanto accaduto. Incredulo resta anche Manassero subito inquadrato dalle telecamere, tra il sorridente soddisfatto e lo stupore di chi sa di averla combinata grossa. Quanto il suo sorriso che si stampa sul volto di chi da giovane aveva conquistato il mondo del golf e se lo è ripreso a 30 anni, in un normale pomeriggio alle Mauritius. Che di normale non ha avuto proprio nulla.