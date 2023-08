Pattinaggio in lutto, ex campionessa olimpica muore in un incidente: salvo il figlio di 10 mesi Tragedia nel mondo del pattinaggio artistico per la scomparsa improvvisa di Alexandra Paul. La 31enne ex campionessa olimpica è stata vittima di una collisione con un camion. Salvo per miracolo il figlio di 10 mesi che era con lei.

A cura di Alessio Pediglieri

Il mondo del pattinaggio artistico è in lutto per l'improvvisa e tragica scomparsa di Alexandra Paul, ex campionessa olimpica di 31 anni, che è deceduta a seguito di un fatale incidente stradale avvenuto sulle strade di Melanthon Township, in Ontario. La tragedia si è consumata mentre Alexandra si trovava nei pressi della propria auto insieme a suo figlio di 10 mesi a seguito di un maxi tamponamento che aveva coinvolto ben sette vetture. Dalle prime ricostruzioni, la sua auto è stata investita da un camion: per lei nulla da fare, salvo miracolosamente il bimbo di 10 mesi.

"È con il cuore pesante che Skate Canada annuncia l'improvvisa scomparsa di Alexandra Paul, un caro membro della nostra comunità di pattinaggio". Così iniuzia lo sconfortante annuncio pubblicato da Skate Canada. "Una stella splendente dentro e fuori dal ghiaccio, Alexandra ha lasciato un segno indelebile sul ghiaccio nel mondo del pattinaggio artistico, attraverso la sua dedizione, passione e un notevole talento"

"L'impegno di Alexandra verso l'eccellenza è stato pari solo al suo calore e gentilezza, conquistando l'affetto di altri atleti, allenatori e tifosi. Mentre ricordiamo il contributo di Alexandra allo sport, ricordiamo anche il cameratismo e la sportività che esemplificava", continua Skate Canada. "Non era solo un'atleta esperta, ma anche un vero modello per i futuri pattinatori, dimostrando i valori di resilienza, perseveranza e sportività. Durante questo momento difficile, i nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla."

Alexandra Paul impegnata alle Olimpiadi di Sochi nel 2014

Il bambino di 10 mesi è stato immediatamente trasportato al più vicino ospedale per ulteriori controlli e la sua vita non è in pericolo. Per Paul, invece, l'impatto è risultato fatale: sposata con Mitchell Islam, suo compagno di competizione, con il quale aveva anche partecipato alle Olimpiadi di Sochi nel 2014, classificandosi al 18° posto nella categoria danza sul ghiaccio e con cui aveva conquistato diverse medaglie internazionali. Si era ritirata dallo sport nel 2016 e dal 2021 si era convertita alla professione di avvocato, pur restando vicino al mondo del pattinaggio.