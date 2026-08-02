È morto Alexeis Argilagos, l’ex nazionale cubano aveva 51 anni: lutto nel mondo della pallavolo

Alexeis Argilagos è morto a 51 anni. In carriera aveva conquistato una medaglia di bronzo ai Mondiali del 1998 e vestito diverse maglie del campionato italiano, mentre il figlio Bryan giocherà a Cuneo nella prossima stagione.

Il mondo del volley è in lutto per la morte di Alexeis Argilagos, ex nazionale cubano, scomparso all'età di 51 anni. A darne notizia è stato il Cuneo Volley, club in cui dalla prossima stagione militerà il figlio Bryan Argilagos, palleggiatore della formazione piemontese.

Attraverso un messaggio di cordoglio, la società ha espresso la propria vicinanza alla famiglia: "Il Cuneo Volley e tutta la famiglia biancoblù si stringono attorno a Bryan Argilagos e ai suoi cari per la prematura scomparsa del padre Alexeis".

Nel corso della sua carriera, Argilagos è stato uno dei protagonisti della nazionale cubana, conquistando la medaglia di bronzo ai Mondiali del 1998, il successo nella World League dello stesso anno e l'oro ai Giochi Panamericani del 1999. Ha inoltre rappresentato Cuba ai Giochi Olimpici di Sydney 2000.

In Italia ha lasciato il segno vestendo le maglie di Isernia, Mantova, Castellana Grotte, Sora e Segrate, diventando un volto conosciuto del campionato di Serie A2. La sua scomparsa arriva a pochi giorni da un altro grave lutto per la pallavolo italiana, quello dell'ex azzurra Michela Monari.

Bryan Argilagos, erede in campo e fuori di Alexeis

L'eredità sportiva di Alexeis Argilagos prosegue nel figlio Bryan, promettente palleggiatore classe 2007 nato a San Donà di Piave. Cresciuto sotto la guida e il sostegno del padre, ha mosso i primi passi tra il Team Volley e Treviso, guadagnandosi presto la chiamata delle nazionali giovanili italiane.

Nell'ultima stagione ha vissuto un'esperienza di altissimo livello a Perugia, dove ha ricoperto il ruolo di vice di Simone Giannelli. Ora è pronto a una nuova sfida: vestirà la maglia di Cuneo in Superlega, con l'opportunità di trovare maggiore continuità e mettersi in mostra da titolare.

Le sue qualità non sono passate inosservate nemmeno al commissario tecnico Fefé De Giorgi, che lo ha inserito nella lista allargata dei palleggiatori in vista della VNL e dei Campionati Europei, insieme a nomi come Giannelli, Sbertoli, Porro, Boninfante e Fanizza. Un percorso in costante crescita che, da oggi, continuerà con il ricordo e l'insegnamento di un padre che lo ha accompagnato fino ai primi grandi traguardi.

Il cordoglio della Lega Pallavolo Serie A

La nota ufficiale della Lega Pallavolo Serie A: