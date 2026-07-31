È morta Michela Monari, aveva 53 anni: il mondo della pallavolo italiana è in lutto

È morta Michela Monari, l’ex centrale della Nazionale italiana è scomparsa all’età di 53 anni: il mondo della pallavolo in lutto.

Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Michela Monari, ex centrale che ha lasciato un segno profondo nel volley italiano grazie a una carriera di altissimo livello tra club e Nazionale.

La nota ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo: "La Federazione Italiana Pallavolo esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Michela Monari, ex giocatrice di Serie A con le maglie di Bologna, Reggio Emilia e Modena. Michela Monari ha collezionato anche 79 presenze in maglia azzurra lasciando un bellissimo ricordo di sé nei cuori di tifosi, compagne di squadre e tutti coloro che hanno lavorato con lei. Il Presidente Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la FIPAV si uniscono al dolore della famiglia di Michela, inviando sentite condoglianze".

Addio a Michela Monari: il volley italiano piange l'ex centrale

Nata nel 1973, Michela Monari è stata una delle protagoniste della Serie A femminile, vestendo le maglie di Bologna, Reggio Emilia e Modena. Con la Nazionale italiana ha collezionato 79 presenze, prendendo parte anche ai Mondiali del 1994.

Tra le pagine più significative della sua carriera c'è anche l'esperienza con il River Volley. All'inizio degli anni Duemila contribuì in maniera decisiva alla storica promozione dalla Serie B1 alla Serie A2, un traguardo che rappresentò una svolta per il club piacentino, destinato negli anni successivi ad affermarsi ai vertici della pallavolo femminile italiana.

Conclusa l'attività agonistica, Monari rimase nel mondo del volley intraprendendo il percorso da allenatrice proprio a Rivergaro. Nel corso degli anni ha ricoperto anche il ruolo di direttore tecnico del Miovolley, continuando a mettere la propria esperienza al servizio della crescita delle giovani atlete e del movimento pallavolistico.