Paola Egonu colpita da "sindrome ipotensiva" in Brasile: la portano via con la sedia a rotelle La federazione ha fatto sapere che Egonu ha manifestato una sindrome ipotensiva dovuta a caldo e a un elevatissimo livello di umidità, che ha trovato sul campo di allenamento.

A cura di Alessio Morra

La nazionale italiana di pallavolo femminile è impegnata in Brasile nelle prime fasi di Nations League, l'Italia di Julio Velasco si è imposta subito per 3-0 all'esordio contro gli Stati Uniti, nella rivincita della finale olimpica. Dopo la partita ha accusato un problema fisico Paola Egonu, stella della squadra italiana. Un video apparso su ‘X' l'ha immortalata mentre scende a fatica dall'autobus. Quelle immagini hanno destato preoccupazioni, ma la Federazione ha rassicurato con un comunicato.

Egonu sorretta da due componenti dello staff

Al giorno d'oggi basta un video, che sbuca online, a far uscire una notizia, in questo caso un video circolato in rete mostra Paola Egonu scendere a fatica dall'autobus della nazionale italiana. Nel breve filmato si vede Egonu sorretta da due componenti dello staff tecnico scendere con cautela e a piccoli passi dal mezzo della nazionale. Egonu sembra pesare il corpo su entrambi i piedi. Il tam-tam rapidamente corre.

La federazione: "Sindrome ipotensiva per Paola Egonu"

La FIPAV ha rilasciato un comunicato: "In merito al video fatto circolare sui social da alcuni utenti brasiliani riguardante Paola Egonu, si precisa quanto segue: Paola Egonu ha manifestato una sindrome ipotensiva dovuta a caldo ed alto livello di umidità sul campo di allenamento. Le sue condizioni verranno valutate dallo staff sanitario nelle prossime ore".

Il cammino dell'Italia nella Nations League di pallavolo

Dunque nessun motivo di preoccupazione reale e forte per Egonu, che evidentemente ha risentito tanto delle particolari condizioni climatiche che ha ritrovato in Brasile, dove c'erano tanto caldo e una elevatissima umidità. Egonu potrebbe rifiatare nella prossima partita, in programma contro la Germania, per poi, sperando torni nelle migliori condizioni, rientrare contro Corea del Sud o Brasile, la sfida con i padroni di casa chiuderà la prima delle tre fasi a gironi della Nations League femminile di pallavolo che si concluderà a fine luglio.