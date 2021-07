Olimpiadi oggi in TV: programma 28 luglio, italiani in gara e orari Rai e Discovery+ Tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo in programma oggi, mercoledì 28 luglio 2021, e gli italiani in finale nella quinta giornata dei Giochi Olimpici. Si assegnano 22 medaglie d’oro, per l’Italia riflettori su Federica Pellegrini nella finale 200 stile libero, per il ciclismo su Elisa Longo Borghini (crono femminile), Filippo Ganna e Alberto Bettiol (crono maschile) e nella Boxe su Irma Testa.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi 28 luglio 2021 è la quinta giornata delle Olimpiadi di Tokyo e sono in palio altre medaglie: 22 ori da assegnare questo mercoledì, sulle 330 totali per questa edizione giapponese. Tantissimi gli italiani in gara, sui quali campeggia il nome della Divina Federica Pellegrini che scenderà in acqua alle 3.41 ore italiane per la sua quinta finale olimpica. La campionessa italiana si giocherà le proprie chance nei 200 stile libero. Restando al nuoto, attesa anche per Federico Burdisso nei 200 farfalla, Simona Quadarella nei 1500 stile libero e la staffetta azzurra nella 4×200. Poi, altre finali con il canottaggio protagonista a partire dalle 2:18 dove ci sono ben tre equipaggi azzurri e le semifinali con altri quattro equipaggi in gara. Spazio anche alla scherma con la sciabola a squadre maschile e alla Boxe dove scederà sul ring Irma Testa

Occhi puntati anche sul ciclismo perché tornerà a correre dopo il bronzo conquistato sulla prova in linea su strada, Elisa Longo Borghini impegnata nella cronometro individuale femminile che scatta alle 4.30 italiane. Due ore e mezza più tardi, alle 7.00 in punto sarà la volta del ciclismo maschile con la crono individuale che vedrà impegnati due nostri atleti: Filippo Ganna e Alberto Bettiol.

Ecco il programma delle Olimpiadi di mercoledì 28 luglio con le 22 finali di oggi:

Leggi anche Federica Pellegrini in finale dei 200 sl per la quinta volta di fila alle Olimpiadi

02:18 – Canottaggio: due di coppia femminile

02:30 – Canottaggio: due di coppia maschile

02:50 – Canottaggio: quattro senza femminile

03:10 – Canottaggio: quattro senza maschile

03:30 – Canottaggio: quattro di coppia maschile

03:41 – Nuoto: 200m stile libero donne

03:49 – Nuoto: 200m farfalla uomini

03:50 – Canottaggio: quattro di coppia femminile

04:30 – Ciclismo: cronometro donne

04:45 – Nuoto: 200m misti donne

04:54 – Nuoto: 1500m stile libero donne

05:26 – Nuoto – 4x200m stile libero uomini

07:00 – Ciclismo: cronometro uomini

08:00 – Tuffi: 3m syncro uomini

10:30 – Equitazione: dressage individuale

11:00 – Rugby: finale maschile

11:10 – Judo: 70kg donne

11:20 – Judo: 90kg uomini

12:15 – Ginnastica Artistica: all-around uomini

12:30 – Scherma: sciabola a squadre uomini

12:50 – Pesi: 73kg uomini

14:55 – Basket 3×3: finale donne

15:25 – Basket 3×3: finale uomini

Olimpiadi in TV su Rai e Discovery+, dove vedere le gare degli italiani

Tutte le gare delle Olimpiadi in programma mercoledì 28 luglio sono disponibili in diretta streaming su Discovery+, che ha acquistato tutti i diritti televisivi per mandare in onda le gare dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. La diretta TV sulla Rai (in chiaro, visibile a tutti gratis) inizia alle ore 00.30 fino alle ore 8.30, per poi continuare dalle 8.45 alle 11, dalle 11.10 alle 13, dalle 13.30 alle 16.30. La TV di Stato oltre alle gare in diretta, manda in onda anche le repliche degli eventi più importanti con protagonisti gli atleti italiani.