Federica Pellegrini in finale alle Olimpiadi nei 200 sl: orario e dove vederla in TV e streaming La finale dei 200 metri stile libero di Federica Pellegrini è tra gli eventi più attesi delle Olimpiadi di Tokyo per l’Italia: mercoledì 28 luglio a partire dalle 3.41 ora italiana la Divina scenderà in vasca per quella che è l’ultima finale olimpica della sua carriera. Ma non è detta l’ultima parola. Ecco tutte le informazioni sugli orari della gara e dove vederla in TV e streaming.

A cura di Redazione Sport

Federica Pellegrini arriva per la quinta volta in finale olimpica dei 200 metri stile libero, a 33 anni nuoterà per l'ultima volta stanotte a Tokyo. Dopo una prima prova non pienamente convincente, alle semifinali la Divina è riuscita a ottenere il risultato che cercava, una finale che vale come una medaglia. Il trofeo vero, però, potrebbe arrivare stanotte, quando la Pellegrini cercherà di coronare la sua carriera con un ennesimo successo, con la speranza di vincere l'oro o quantomeno di essere sul podio: un'impresa che sarebbe titanica, visti i valori in vasca, sfavorevoli alla nostra campionessa. La finale dei 200 metri stile libero, come già anticipato, è in programma questa notte: colpa delle 7 ore di fuso orario tra Italia e Giappone, dunque le gare iniziano nella capitale nipponica quando nel nostro Paese è ancora notte. Tutte le gare vengono trasmesse in diretta streaming su Discovery+, mentre Rai2 manda in onda il meglio delle gare tra diretta e differita, a partire da mezzanotte fino alle 16.30 del pomeriggio.

A che ora la finale di Federica Pellegrini alle Olimpiadi di Tokyo

La finale di Federica Pellegrini alle Olimpiadi nei 200 metri stile libero è in programma mercoledì 28 luglio alle 3.41 ora italiana: a Tokyo saranno le 10.41. L'orario non dovrebbe subire particolari slittamenti.

Dove vedere Federica Pellegrini in finale alle Olimpiadi in TV e streaming

La finale dei 200 metri stile libero, che dovrebbe essere anche l'ultima finale olimpica di Federica Pellegrini nella sua lunga carriera, verrà trasmessa in diretta streaming da Discovery+, che si è aggiudicata i diritti di tutti i Giochi Olimpici. La gara verrà trasmessa anche in TV in chiaro su Rai2, ma non in diretta streaming nè in replica su RaiPlay. Sarà possibile vedere la gara anche su Eurosport Player, disponibile anche su DAZN, e su Amazon Prime Video, acquistando il pacchetto di Discovery+ dedicato alle Olimpiadi di Tokyo.