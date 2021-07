Federica Pellegrini in finale dei 200 sl per la quinta volta di fila alle Olimpiadi Federica Pellegrini scrive ancora una volta il suo nome nella storia del nuoto e nello sport alle Olimpiadi di Tokyo. La “Divina” ha collezionato quella che è la sua quinta finale consecutiva nei 200 stile libero ai Giochi, con una prova di grande carattere. Settimo tempo totale per Fede che ora gareggerà nell’ultimo atto, domani alle 3.30 italiane.

Federica Pellegrini continua a scrivere il suo nome nella storia dello sport. L'ultima impresa della "Divina" arriva alle Olimpiadi di Tokyo, con il raggiungimento di quella che è la sua quinta finale olimpica consecutiva nei 200 stile libero. Un risultato eccezionale per la classe 1988 che ha chiuso la sua semifinale con il terzo tempo, il settimo totale e domani, alle ore 3.30 italiane, proverà a spingersi oltre nell'ultimo atto in programma alle 3.30 italiane.

Aveva promesso di voler cambiare registro e da campionessa qual, è l'ha fatto. Federica Pellegrini, è entrata in acqua con il piglio di chi vuole dimostrare ancora una volta di essere una fuoriclasse assoluta, ed è riuscita a centrare il suo obiettivo, ovvero centrare la finale dei 200 metri stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. Ha chiuso la gara con il terzo tempo, di 1’56”44 che è poi risultato il settimo, considerando anche l'altra semifinale. Per la "divina" dello sport azzurro si tratta dunque del quinto ultimo atto olimpico consecutivo nella specialità in cui è anche primatista mondiale.

A pochi giorni dalle 33 candeline (il 5 agosto compirà 33 anni), Federica ha nuotato con il carattere, pronta a tutta pur di riscattare la prova non brillante di ieri, e il 15° tempo con l'ingresso in semifinale con il brivido. E ora dopo un oro, un 4° e un 5° posto, avrà la possibilità di godersi un ultimo atto in cui non avrà nulla da perdere. Prima di lei solo un'altra leggenda nel nuoto come l'americano Phelps era riuscito a centrare 5 finali consecutive.

Ora appuntamento a mercoledì 28 luglio alle 3.30 italiane, per una finale in cui dovrà affrontare Titmus (Australia), Haughey (Hong Kong ), Ledecky (Usa), Yang (Cina), Seemanova (Repubblica Ceca), Oleksiak (Canada), Wilson (Australia). Siamo sicuri che Fede nuoterà per provare a stupire tutti ancora una volta, anche se questa finale è come se fosse già una medaglia.