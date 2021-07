Quei secondi di terrore per Federica Pellegrini: “Ho fatto molta fatica, dovrò cambiare” Federica Pellegrini inizia la sua quinta Olimpiade con un piccolo brivido: il suo quinto tempo in batteria le ha permesso di qualificarsi per la semifinale dei 200 stile libero di domani con il penultimo tempo utile. Dopo la gara la Divina ha dichiarato a Rai Sport: “Sarà una scalata. Ma domattina bisogna cambiare registro”.

A cura di Vito Lamorte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La quinta Olimpiade di Federica Pellegrini è iniziata con una prestazione non alla sua altezza ma il 15° tempo nella batteria le ha permesso di qualificarsi per la semifinale dei 200 stile libero di domani. La Divina ha chiuso con ha chiuso in quinta posizione col tempo di 1:57.33, un tempo non brillantissimo. Al Tokyo Aquatics Centre la fuoriclasse azzurra è riuscita a prendersi la qualificazione in semifinale col penultimo tempo utile e ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato: "È stata molto faticosa, da subito. Sono entrata in gara molto rallentata, mi sembrava di fare più fatica di quella che stavo facendo, sono entrata per un pelo. domattina dovrò cambiare registro e lottare per la finale da una corsia laterale".

L'attesa con cui ha guardato il tabellone dei tempi della successiva batteria, che ha sancito il suo passaggio alla semifinale, è la testimonianza di quanto Federica tenga a mostrare il suo valore e la sua classe ma, allo stesso tempo, delle difficoltà che ha trovato nella sua prima. uscita a Tokyo. Non è stata una grande prestazione per la Pellegrini ma tanto è bastato per riuscire a prendersi il posto in semifinale: si ratta di una gara molto attesa in primis dalla Divina, che ha lavorato sodo per queste Olimpiadi dopo un anno di sacrifici e difficoltà.

I 200 sl sono la specialità che mostrarono la Divina al mondo nel suo debutto alle Olimpiadi di Atene 2004 e nella stessa gara si aggiudicò la medaglia d'oro a Pechino nel 2008. La 32enne primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m si è soffermata sull'atmosfera che si respira nel Villaggio Olimpico e ha voluto spendere due parole sull'assenza del pubblico: "Questa Olimpiade è serena e tranquilla. Io mi sono preparata per bene e vorrei continuare a farlo per bene. È una grande soddisfazione essere alla quinta Olimpiade. La bolla? Quest'anno di bolle ne abbiamo vissute parecchie siamo abituati. Dispiace solo non avere il pubblico".

Leggi anche Diana Bacosi è medaglia d'argento alle Olimpiadi nello skeet femminile del tiro a volo

Infine, la Pellegrini ha comunque ribadito l'emozione e la soddisfazione nell'essere parte della spedizione olimpica dopo un anno difficile: "È molto bello essere qui, una grande soddisfazione. Tutto è molto emozionante".