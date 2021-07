Nuoto alle Olimpiadi 2021: programma e orari gare, nuotatori italiani, tempi e risultati Sono iniziate le gare di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma dal 24 luglio all’1 agosto. Detti sesto nei 400 sl e Razzetti ottavo nei 400 misti. Gioia Martinenghi che centra il record italiano. I nuotatori italiani qualificati per i giochi olimpici sono complessivamente 36: 21 uomini e 15 donne. L’Italia punta soprattutto su Federica Pellegrini, Benedetta Pilato e Gregorio Paltrinieri, tutti a caccia della medaglia d’oro. Ecco nel dettaglio il calendario completo con le date e gli orari delle gare.

A cura di Alessio Morra

Sono iniziate le olimpiadi di Nuoto a Tokyo 2020 con le batterie in programma sabato 24 luglio e si concluderanno il prossimo 1°agosto. Gabriele Detti si ferma al sesto posto nei 400 stile e Razzetti chiude ottavo nei 400 misti. Ottavo posto anche per la Cusinato nelle gare femminili. Martinenghi, invece, è riuscito a centrare il record italiano di 58″28 nelle semifinali dei 100 rana. Come reso noto dalla FederNuoto, l'Italia è presente con 36 azzurri impegnati nelle diverse discipline: 21 uomini e 15 donne. I recenti Europei hanno confermato la forza di Gregorio Paltrinieri e Benedetta Pilato, ma gli occhi tutti saranno sulla ‘Divina' Federica Pellegrini cercherà di vincere ancora una volta l'oro olimpico dopo quello vinto a Pechino nel 2008. Le gare si terranno all'Olympic Aquatics Centre di Tokyo e potranno essere seguite su Discovery+ e Dazn. Ecco nel dettaglio il calendario completo delle gare di nuoto, con date e orari, e gli atleti azzurri partecipanti.

Come si svolgono le Olimpiadi di nuoto: il programma delle gare con date e orari

Ecco nel dettaglio il calendario delle Olimpiadi di nuoto, con le date e gli orari delle gare in programma:

DOMENICA 25 LUGLIO – Semifinali e finali (ore 3.30-5.20)

400 misti uomini – Finale

100 farfalla donne – Semifinali

400 stile libero uomini – Finale

400 misti donne – Finale

100 rana uomini – Semifinali

4×100 stile libero donne – Finale

DOMENICA 25 LUGLIO – Batterie (12-14.30 italiane)

100 dorso donne

200 stile libero uomini

100 rana donne

100 dorso uomini

400 stile libero donne

4×100 stile libero uomini

LUNEDI 26 LUGLIO – Semifinali e finali (3.30-5.40 italiane)

100 farfalla donne – Finale

200 stile libero – Semifinali

100 rana donne – Semifinali

100 rana uomini – Finale

400 stile libero donne – Finale

100 dorso uomini – Semifinali

100 dorso donne – Semifinali

4×100 stile libero uomini – Finale

LUNEDI 26 LUGLIO – Batterie (ore 12-14.30 italiane)

200 stile libero donne

200 farfalla uomini

200 misti donne

1500 stile libero donne

MARTEDI 27 LUGLIO – Semifinali e finali (ore 3.30-5.25)

200 stile libero donne – Semifinali

200 stile libero uomini – Finale

100 dorso donne – Finale

100 dorso uomini – Finale

100 rana donne – Finale

200 farfalla uomini – Semifinali

200 misti donne – Semifinali

MARTEDI 27 LUGLIO – Batterie (ore 12-14.30 italiane)

100 stile libero uomini

200 farfalla donne

200 rana uomini

4×200 stile libero uomini

800 stile libero uomini

MERCOLEDI 28 LUGLIO – Semifinali e finali (ore 3.30-6.05)

100 stile libero uomini – Semifinali

200 stile libero donne – Finale

200 farfalla uomini – Finale

200 farfalla donne – Semifinali

200 rana uomini – Semifinali

200 misti donne – Finale

1500 stile libero donne – Finale

4×200 stile libero uomini – Finale

MERCOLEDI 28 LUGLIO – Batterie (ore 12-14.30)

100 stile libero donne

200 dorso uomini

200 rana donne

200 misti uomini

4×200 stile libero donne

GIOVEDI 29 LUGLIO – Semifinali e finale (ore 3.30-6.10)

800 stile libero uomini – Finale

200 rana uomini – Finale

100 stile libero donne – Semifinali

200 rana uomini – Semifinali

200 farfalla donne – Finale

100 stile libero uomini – Finale

200 rana donne – Semifinali

200 misti uomini – Semifinali

4×200 stile libero donne – Finale

GIOVEDI 29 LUGLIO – Batterie (ore 12-14.30 italiane)

800 stile libero donne

100 farfalla uomini

200 dorso donne

4×100 mista mixed

VENERDI 30 LUGLIO – semifinali e finali (3.30-5.10 italiane)

100 farfalla uomini – Semifinali

200 rana donne – Finale

200 dorso uomini – Finale

100 stile libero donne – Finale

200 misti uomini – Finale

200 dorso donne – Semifinale

VENERDI 30 LUGLIO – Batterie (ore 12-14.30 italiane)

50 stile libero uomini

50 stile libero donne

1500 stile libero uomini

4×100 mista donne

4×100 mista uomini

SABATO 31 LUGLIO – Semifinali e finali (ore 3.30-5.20 italiane)

100 farfalla uomini – Finale

200 dorso donne – Finale

800 stile libero donne – Finale

50 stile libero uomini – Semifinali

50 stile libero donne – Semifinali

4×100 mista mixed – Finale

DOMENICA 1 AGOSTO – Finali (3.30-5.25)

50 stile libero uomini

50 stile libero donne

1500 stile libero uomini

4×100 mista donne

4×100 mista uomini

Tokyo 2020, dove seguire le Olimpiadi di nuoto in diretta tv e streaming

Sarà Discovery+ a trasmettere integralmente tutti gli eventi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, compresi quelli di nuoto: la piattaforma ha acquistato in esclusiva la trasmissione streaming della XXXIII edizione dei Giochi Olimpici. Sulla Rai, invece, saranno trasmesse in chiaro ed in diretta le gare più importanti. Sarà possibile seguire le Olimpiadi collegandosi ai canali Eurosport ed Eurosport 1 su Dazn.