NFL sconvolta dalla morte improvvisa di Ryan Mallett: l’ex Patriots è annegato a 35 anni L’ex quarterback dei New England Patriots è scomparso all’età di 35 anni mentre stava facendo un bagno in Florida: trascinato dalle violenti correnti del Golfo, è annegato. Subito soccorso a riva con un intervento di rianimazione, non ha più preso conoscenza.

A cura di Alessio Pediglieri

Il mondo del football americano è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Ryan Mallett, ex quarterback dei New England Patriots che nella giornata di martedì 27 giugno è morto mentre faceva il bagno in una spiaggia della Florida, annegato per le forti correnti del Golfo. Aveva solamente 35 anni, si era ritirato dall'attività agonistica nel 2017 ma era rimasto vicino al mondo del football iniziando la carriera di allenatore alla White Hall High School, in Arkansas dov'era nato.

La tragedia si è consumata di fronte alla spiaggia di Destin, in Florida, quando Mallett e un gruppo di altri turisti stavano nuotando nel Golfo del Messico al largo del Gulf Shore Drive e hanno iniziato a lottare contro le forti correnti che stavano trascinandoli al largo. Secondo un tweet dell'ufficio dello sceriffo della contea di Okaloosa, la situazione è diventata presto difficilissima e Mallett è stato visto andare sott'acqua più volte. Quando è stato salvato e portato a riva da altri presenti sulla spiaggia, Mallett non respirava più e i tentativi di salvataggio con la rianimazione non hanno avuto successo. Secondo le testimonianze dei primi soccorritori, non c'è stato subito nulla da fare e dopo averle raccolte in un verbale ufficiale, dalla pagina ufficiale dello sceriffo di Okaloosa è stata confermata la morte, identificando in Ryna Mallett la persona annegata.

Dalle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, i primi soccorritori sono stati chiamati intorno alle 14:12 di martedì dopo che un gruppo di nuotatori vicino a un banco di sabbia stava lottando per tornare a riva, senza riuscirvi. Nelle ultime settimane, sempre nella zona, diversi altri rapporti avevano mostrato che continuavano condizioni estremamente pericolose lungo la costa del Golfo, ma ciò non ha fermato Mallett e altri di andare in acqua. La CNN ha anche riferito che ben 11 persone sono decedute trascinate dalle correnti in meno di 15 giorni.

Il sovrintendente della White Hall High School in Arkansas, dove Mallett era il capo allenatore, ha confermato subito dopo la notizia: "È con grande tristezza che condividiamo la perdita dell'allenatore Ryan Mallett, Era un amato allenatore ed educatore. Vi chiediamo di ricordare nelle vostre preghiere la sua famiglia, la sua squadra, gli studenti, i colleghi allenatori e lo staff del White Hall School District". Mallett aveva iniziato la sua carriera nel football al college nel Michigan nel 2007 come backup di Chad Henne. Poi ha continuato a essere selezionato fino ad arrivare ai New England Patriots nel terzo round del draft NFL 2011, dove ha servito principalmente come backup di Tom Brady. "Sono estremamente rattristato dalla tragica scomparsa di Ryan" ha detto in una dichiarazione il capo allenatore dei Patriots Bill Belichick. "I miei pensieri e le mie preghiere sono con la sua famiglia e le molte persone di cui ha toccato la vita".