Morto Michael O'Sullivan, il fantino irlandese era caduto durante una gara: aveva 24 anni Michael O'Sullivan era un fantino irlandese, aveva 24 anni ed era uno dei più bravi della nuova generazione. O'Sullivan, che aveva vinto 95 corse, è morto per le conseguenze di una caduta.

A cura di Alessio Morra

Michael O'Sullivan è morto nella mattina di domenica 16 febbraio. La notizia è stata dall'IHRB (Irish Horseracing Regulatory Board) a nome della famiglia. Il fantino lo scorso 6 febbraio aveva riportato una terribile caduta in una gara a Thurles. Era in coma farmacologico ed è venuto a mancare a causa delle ferite riportate. I suoi organi sono stati donati.

La famiglia ha deciso di donare gli organi

O'Sullivan dieci giorni fa era a cavallo, sta montando Wee Charlie della scuderia di Gerard O'Leary, stava preparando una gara importante, quando è caduto nel finale prima dell'ultima recinzione. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. In elisoccorso è stato portato in ospedale, dov'è finito in terapia intensiva, posto in coma farmacologico dopo dieci giorni, purtroppo, è venuto a mancare.

La dottoressa Jennifer Pugh ha detto: "La famiglia di Michael ha deciso di donare i suoi organi in questo momento incredibilmente difficile facendo una scelta che farà davvero la differenza per la vita di altri pazienti e delle loro famiglie. Il successo di Michael e la sua umiltà hanno ispirato e ispireranno molti, condivido la sensazione di perdita con tutti coloro che lo conoscevano”.

Talento dell'ippica aveva vinto 95 corse

O'Sullivan era una delle stelle dell'ippica, aveva 24 anni, sei anni fa ottenne la prima vittoria a Cork e nel settembre 2022 è diventato professionista. Ha corso circa 1000 gare e ne ha vinte la bellezza di 95 tra Irlanda e Gran Bretagna. Il mondo delle corse dei cavalli di Irlanda e Gran Bretagna lo sta omaggiando, tante parole meravigliose da parte di altri fantini, rivali di gara. E le corse di questa domenica sono state tutte annullate, l'omaggio minimo per O'Sullivan che era considerato un astro nascente di questo sport.