Mortificante imbarazzo per la star UFC Angela Hill: alla prova del peso vola via l’imbottitura del reggiseno

La campionessa UFC Angela Hill è stata, suo malgrado, protagonista di un momento oltre l’imbarazzo alla prova del peso in vista del match contro Iasmin Lucindo: un funzionario UFC le ha fatto volare via l’imbottitura di silicone del reggiseno, finita a terra davanti a fotografi e telecamere.

Un imprevisto che nessuno si sarebbe aspettato, soprattutto la veterana degli incontri UFC, Angela Hill: la 40enne lottatrice in vista del match contro Iasmin Lucindo, alla prova del peso per rientrare nei 50 chilogrammi di categoria ha consegnato l'imbottitura del reggiseno ad un funzionario che maldestramente le ha fatte cadere a terra nell'imbarazzo generale. Davanti al mortificante incidente, Hill ha mostrato tutto il proprio disagio mettendosi le mani al volto per poi lasciarsi andare ad un amaro sorriso.

L'imbarazzante momento alla prova del peso per Angela Hill: colpa di un funzionario

Uno dei momenti più imbarazzanti della storia dell'UFC femminile si è consumato al momento del controllo del peso delle due fighter Angela Hill e Iasmin Lucindo quando la lottatrice americana poco prima di salire sulla bilancia ha consegnato l'imbottitura di silicone del proprio reggiseno ad un funzionario, per evitare di non rimanere sotto la soglia dei 50 kg. Un vezzo che è costato carissimo alla campionessa statunitense: non sapendo come gestire la situazione, l'addetto UFC ha provato a riporre i due cuscinetti vicino alla bilancia ma ne ha fatto cadere a terra uno che è finito lontano davanti a telecamere e fotografi.

La reazione di Angela Hill: mani sul volto per la vergogna, poi il sorriso alle telecamere

La situazione è sfuggita di mano, con Hill che ha ceduto al disagio portandosi le mani al volto, coprendolo per l'imbarazzo. Poi, la scelta più difficile e vincente per gestire al meglio il momento: un sorriso di fronte ai flash e agli obiettivi cercando di circoscrivere l'incidente e riprendere padronanza del momento. Fino a scendere dalla pesa, raccogliere la protesi di silicone e correre via dietro le quinte. Tutto ciò però ha creato grande riverbero sui social con il video che è diventato ben presto virale scatenando alacri commenti divertiti.

Hill sconfitta dall'avversaria più giovane di 20 anni: "Sembrava di combattere contro mia mamma"

Il match si è poi concluso con la sconfitta di Hill che ha dovuto soccombere alla sua ben più giovane avversaria: "Mi sembrava di dover affrontare mia mamma", ha detto Lucindo, la 23enne brasiliana che ha battuto Hill: "Davvero folle, ma rispetto molto Angela. Era già sul ring ancora prima che io iniziassi a combattere: l'ho seguita per anni e alla fine me la sono ritrovata di fronte. E' stato un onore".