Moki De Gennaro dice addio alla Nazionale di pallavolo: “L’ho sempre saputo, l’ho sempre taciuto”

Il momento è arrivato e così Monica De Gennaro lo ha voluto ufficializzare a modo suo e con i suoi tempi. Addio alla Nazionale di pallavolo femminile dal gradino più alto del podio mondiale, con una splendida medaglia d'oro al collo a coronare una carriera che si conclude con una parabola perfetta. Lo ha ufficializzato a fari spenti, lontano dai clamori dell‘ultimo immenso capolavoro delle ragazze di Velasco, lasciando titoli e gloria alle amiche e compagne di una vita, per poi prendersi un attimo per salutare tutti: "L'ho sempre saputo che era la mia ultima avventura, ma ho glissato, ho taciuto. Mi mancherà tutto".

La notizia si era diffusa nelle stesse ore in cui si festeggiava l'alloro iridato della nazionale femminile di pallavolo, ma Moki De Gennaro era riuscita ancora una volta a evitare di attirare le attenzioni e i riflettori su di sé. Ora, a distanza di un mese dall'incredibile successo mondiale, dopo aver ricevuto gli onori dal Capo dello Stato e che le luci si sono abbassate sulla grandezza di una squadra unica, ha voluto salutare tutti, chiudendo la propria avventura azzurra ufficialmente, con un lungo e accorato post. Una lettera a cuore aperto dove ha ripercorso anni e anni di vita in Nazionale.

Il saluto di Moki De Gennaro: "I tempi sono maturi, ma è il momento dell'addio"

"È giunto il momento di dire addio alla maglia azzurra". Così ha aperto la sua lettera la storica libero dell'Italia. "Una maglia che ho amato profondamente, che ho rispettato in ogni gesto, che ho onorato mettendo anima, corpo e cuore in ogni partita, per quasi vent’anni della mia vita". Una scelta meditata, metabolizzata e accantonata da parte, per compiere l'ultima fatica, raggiungere l'ultima vetta: "Sapevo da tempo che questa sarebbe stata la mia ultima estate con il tricolore sul petto. L’ho custodito in silenzio, per rispetto della Federazione, dello staff tecnico, delle mie compagne di squadra. Ho scelto di non parlarne, di restare concentrata, di vivere ogni istante come se fosse il primo. E l’ultimo. Ho evitato le domande, ho sorriso alle curiosità, ho glissato. Perché prima volevo lottare. Lottare per quell’ultima coppa che mancava a questo gruppo straordinario" ha spiegato De Gennaro. "Ora, però, sento che i tempi sono maturi"

Leggi anche Zenga racconta la corsa dal padre in punto di morte: da poche parole capì che lo aveva sempre seguito

È giusto fare un passo indietro, lasciare spazio ai nuovi talenti che stanno crescendo, forti e pronti, e che sono certa sapranno scrivere pagine ancora più belle di quelle che abbiamo già vissuto. Lo ammetto, mi mancherà tutto. Mi mancherà viaggiare, allenarmi, scendere in campo con l’orgoglio di rappresentare l’Italia. Mi mancheranno le risate nello spogliatoio, la fatica negli allenamenti, perfino le delusioni, perché anche quelle ci hanno rese più forti. Ma soprattutto, mi mancheranno le emozioni. Quelle vere, potenti. Le vittorie condivise con compagne eccezionali, donne e atlete straordinarie con cui ho percorso un cammino indimenticabile.

La straordinaria carriera di "Moki" De Gennaro in Nazionale

Monica "Moki" De Gennaro ha disputato la sua prima gara con la Nazionale nel lontano gennaio del 2006. Da allora con la maglia azzurra ha vinto tutto, portando a casa un'Olimpiade, a Parigi nel 2024, una World Cup, nel 2011, un Eurovolley nel2021, oltre ad un bronzo Europeo (2019), un argento (2018) e un bronzo (2022) Mondiale, un argento (2017) e un bronzo (2006) al World Grand Prix. Le mancava un titolo Mondiale per chiudere il cerchio, che è arrivato: "Ciao, Nazionale. Da oggi ci sarà una nuova tifosa in tribuna, una nuova voce davanti alla tv. Ma il mio cuore sarà sempre lì, con voi"