Monica De Gennaro vince anche i Mondiali (contro suo marito) e annuncia: “Lascio la Nazionale”

Monica De Gennaro lascia la Nazionale Italiana di volley femminile dopo la strepitosa vittoria dei Mondiali in Thailandia. Il successo sulla Turchia ha messo fine alla sua avventura in maglia azzurra. L'ha fatto dopo la vittoria più importante della sua carriera, l'ultima che le mancava dopo aver vinto tutto tra Olimpiadi ed Europei. Un successo speciale arrivato proprio contro la Nazionale turca allenata da Daniele Santarelli, suo coach nel club con Conegliano, ma soprattutto suo marito.

I due sono sposati dal 2017 e oggi sono stati rivali. In realtà Monica De Gennaro ha vinto tutte e 6 le partite giocate contro il marito Daniele Santarelli. Oggi l'atto conclusivo della sua strepitosa carriera in Nazionale con l'Italia. Dopo 19 anni in azzurro, Monica “Moki” De Gennaro ha deciso così che questi Mondiali di pallavolo hanno rappresentato la sua ultima avventura con la maglia dell’Italia. Un percorso fantastico che ha messo in evidenza le caratteristiche di una giocatrice straordinaria e vincente.

Libero dell'Italia, De Gennaro è stata una delle giocatrici più importanti dell'Italia capace di vincere l'oro olimpico insieme alle sue compagne alle Olimpiadi di Parigi 2024. La notizia del suo addio alla Nazionale è stata confermata anche in diretta da Rai Sport e non poteva arrivare in un giorno migliore con la gioia di aver conquistato l'ultimo titolo ancora non centrato nel corso della sua straordinaria carriera nel volley. Di fatto il suo è stato un percorso nel mondo del volley a dir poco ricco di successi.

In carriera ha infatti vinto 8 Scudetti, 7 Coppe Italia, 8 Supercoppe Italiane, 3 Mondiali per Club, 3 Champions League, un oro olimpico a Parigi 2024, oltre a un titolo di Campione del Mondo e un titolo europeo. Ha anche vinto la Volley Nations League nel 2022, venendo premiata come MVP e Miglior Libero. Il suo addio alla Nazionale ha commosso anche le compagne di squadra, come la stessa Paola Egonu che in diretta ha detto: "È un momento che non dimenticherò mai perché è l'ultima volta che giocheremo con alcune giocatrici, il mio cuore è pieno".