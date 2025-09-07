Capolavoro Italia, vince i Mondiali di volley femminile: batte la Turchia e sale sul tetto del mondo

L'oro olimpico è stato un vero sogno, la vittoria del Mondiale è un autentico capolavoro: l'Italia del volley vince i Mondiali femminili per la prima volta del 2002, anno dell'unico successo delle Azzurre che da allora si sono soltanto avvicinate al grande traguardo. Neanche la Turchia è riuscita a fermare le ragazze di Julio Velasco che, nonostante un secondo set di pura sofferenza (il più complicato del torneo), si portano a casa il titolo di campionesse mondiali vincendo per 3-2 al tie-break e stringendo i denti fino all'ultimo secondo.

L'ultimo e unico trionfo ai Campionati Mondiali risale a 23 anni fa, quando il CT Bonitta portò le ragazze alla medaglia d'oro davanti a Stati Uniti e Russia. Da allora è arrivato un secondo posto nel 2018 e un terzo di tre anni fa, cancellati dalla stupenda vittoria in Thailandia. La semifinale contro il Brasile è stata solo l'antipasto di una finale leggendaria che segna anche l'addio di Monica De Gennaro che ha vinto contro la nazionale guidata da suo marito.

L'Italia soffre ma è imbattibile

Non sono le solite azzurre, concrete e velenose, e soffrono soprattutto le azioni di Vargas. Hanno imparato a compattarsi nei momenti di difficoltà e a non perdere mai di vista l'obiettivo nonostante qualche turbolenza: è solo il secondo Mondiale vinto dall'Italia che però con Velasco ha riscritto la storia di questo sport diventando la vera squadra da battere in tutte le competizioni. Le Olimpiadi, poi due Nations League, 36 vittorie consecutive e una generazione che può davvero vincere ogni cosa, come ha dimostrato in Thailandia sfatando anche il tabù dei Campionati Mondiali che erano l'ultima frontiera da abbattere.

23-25; 25-13; 24-26; 25-19; 8-15 è il punteggio finale contro la Turchia che ha fatto di tutto per privare le azzurre del loro sogno, tenuto in piedi grazie anche a una Sylla monumentale che nel quinto set è stata perfetta, come tutte le sue compagne di squadra: il secondo set è stato sofferenza pura, ma non ha destabilizzato la squadra di Velasco che è stato decisivo con le parole nell'ultimo time-out. "Scegliete una cosa e fatela bene" è stato il consiglio saggio del CT che ha cambiato ogni cosa perché da quel momento l'Italia ha avuto un passo diverso. Confermarsi è stato complicatissimo, eppure l'Italvolley femminile ci è riuscita anche questa volta, permettendo all'allenatore di salire di nuovo sul tetto del mondo dopo i due Mondiali conquistati con la Nazionale maschile azzurra negli anni Novanta.