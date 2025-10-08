sport
video suggerito
video suggerito

Mattarella commosso, riceve le medaglie d’oro dell’Italia femminile e maschile di pallavolo: “Formidabili”

Al Quirinale sono state accolte le due delegazioni di volley maschile e femminile reduci dai rispettivi Mondiali vinti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato omaggiato con le medaglie e le maglie dei campioni e delle campionesse azzurre: “Formidabili, un orgoglio per tutti”
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una giornata memorabile l'8 ottobre 2026 che ha riscritto ancora una volta la storia della pallavolo e dello sport italiano: le due nazionali, maschile e femminile che hanno vinto quasi in contemporanea i rispettivi Mondiali, sono state ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che alla fine ha ricevuto in omaggio le due medaglie d'oro, le maglie e un pallone firmati da tutti gli atleti. Visibilmente commosso e sorpreso, Mattarella non ha trattenuto l'emozione: "Grazie, siete stati formidabili". 

Le cerimonia al Quirinale dei campioni del Mondo di volley femminile e maschile

Al cospetto delle massime autorità dello sport italiano, con il presidente del Coni, della Federvolley e del Ministro dello Sport, si è consumata la lunga cerimonia che ha celebrato la nazionale maschile di volley guidata da Ferdinando de Giorgi, e quella femminile a capo di Julio Velasco – entrambi felici e presenti insieme a quasi tutti i loro atleti. Una cerimonia che ha visto la parte più emozionale e sentita quando la capitana femminile, Anna Danesi e il vice capitano degli uomini, Simone Anzani hanno reso omaggio al Presidente della Repubblica invitando a ricevere le rispettive medaglie d'oro, le maglie firmate e il pallone autenticato dai protagonisti dei due Mondiali vinti.

Immagine

Mattarella emozionato, riceve gli omaggi da Danesi e Anzani: medaglie d'oro e maglie e palloni autografati

Proprio al momento dei prestigiosi "regali", Mattarella non ha trattenuto l'emozione, visibilmente felice di tanta attenzione nei suoi confronti, stringendo ripetutamente le mani a Danesi e Anzani e soffermandosi a lungo a dialogare con loro prima di prendere ufficialmente la parola. Ennesima dimostrazione del trasporto del Presidente della Repubblica da sempre grandissimo appassionato di sport e di volley che non ha mancato di sottolineare la sua attenzione alle cavalcate mondiali.

Leggi anche
Italia-Bulgaria 3-1 in finale ai Mondiali di pallavolo maschile, risultato in diretta: gli Azzurri di De Giorgi sono campioni del mondo
Immagine

"Voi ragazze vi ho osservato e devo dire che fino alla Polonia è stata dura ma relativamente facile, poi la caratura di Polonia e Turchia ha reso ancora più enorme la vostra vittoria finale. Dei ragazzi ho seguito dai quarti in poi, mi sono perso il Belgio e sono stato fortunato… Ma anche per voi è stato incredibile: in finale con la Bulgaria diciamo che avete concesso un set per rendere il tutto ancora più emozionante…"

Mattarella non dimentica nessuno: "Ringrazio Velasco e De Giorgi, chi non è potuto venire e Lavia che è qui anche senza aver giocato"

Ironia, sagacia, attenzione. Poi, le parole davanti a tutti i presenti a integrazione di un pensiero collettivo: "Siete state e siete stati formidabili… tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente" senza dimenticare i veri artefici di quanto fatto: "Ringrazio le due guide, Velasco e De Giorgi, e ho potuto ammirare ancora una volta la loro serenità nel dare i consigli nei momenti più concitati dei time out. Saluto loro e gli altri che non potevano essere presenti come Russo, Romanò, Sylla e Orro ma anche Giannelli che mi ha scritto una lettera, di cui lo ringrazio. E sono invece molto contento che ci sia anche Lavia: non è stato in campo ma ha partecipato con il cuore e la mente. Come tutti noi. Grazie, grazie davvero"

Altri sport
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Perché il Napoli non rischia per Osimhen e il caso plusvalenze nonostante le intercettazioni
Il Lille al Napoli: "Pagherete a prezzo inferiore, ma con valore nominale necessario per chiudere"
Aurelio De Laurentiis rischia il processo per falso in bilancio, l'avvocato: "Non temiamo il dibattimento"
"Mai stato a Lille, neanche per firmare il contratto": Luigi Liguori scoperchia l'affare Osimhen
Cosa c'è di diverso tra l'operazione Osimhen-Napoli e le plusvalenze che hanno inguaiato la Juve
Le intercettazioni, l'AD Chiavelli a Giuntoli: "Speriamo rifiutino, sennò dovremo darci alle rapine"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views