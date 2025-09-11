Mike Tyson non avrà scampo sul ring contro Floyd Mayweather: “Diventerà la sua sacca da boxe umana” 

Ricky Hatton, ex stella della boxe britannica ha commentato negativamente la decisione di rivedere Tyson sul ring, dopo quanto accaduto con Jake Paul: “Mike rischia di farsi davvero male. Sarà un incontro senza vincitori, negativo per la boxe. E diventerà il sacco umano da boxe, personale, di Mayweather…”

L'incontro esibizione che è stato ufficializzato per il 2026 tra Mike Tyson e Floyd Mayweather, sta già facendo discutere il mondo del pugilato che si interroga sull'opportunità di rivedere sul ring un ex campione 60enne contro un avversario più giovane di lui di oltre 10 anni. I favori della vigilia sono tutti contro Iron Mike, destinato ad un'altra scena ai limiti dell'imbarazzo che già si evidenziò nel match contro Jake Paul. Per Dynamite Kid ci saranno poche speranze di vittoria: "Rischia di diventare la sacca da boxe umana personale di Mayweather".

Tyson-Mayweather, Iron Mike di nuovo sul ring dopo il match-farsa con Jake Paul

A dare l'ardua sentenza di ciò che accadrà sul ring è stato un'altra ex stella del pugilato mondiale, Ricky Hatton, uno dei più forti di sempre della boxe britannica, che ha puntato il dito sulle condizioni fisiche di Tyson, da sempre oramai sulla bocca di tutti. Anche alla vigilia del match contro Jake Paul, che poi finì con una farsa sul ring, la salute di Iron Mike era finita sotto i riflettori quando aveva rivelato di essere "quasi morto" mesi prima dell'incontro, a causa di un'ulcera riacutizzatasi a bordo di un aereo. Oggi, a 60 anni contro Mayweather, 48enne, il rischio che si ripeta l'intera scena con un epilogo ancor peggiore.

Hatton teme per la salute di Tyson: "Diventerà il sacco personale di Mayweather, rischia di farsi davvero male…"

"In circostanze normali, data la differenza di dimensioni, probabilmente saresti più preoccupato per il benessere di Floyd" ha sottolineato Hatton ricordando la differente costituzione fisica tra i due con Tyson ex campione dei pesi massimi e Mayweather che ha vinto in cinque categoria diverse, ma soprattutto tra i welter e i leggeri. "Io penso e temo che accadrà il contrario: non credo nemmeno che Mike riuscirà ad avvicinarsi a lui e, a dire il vero, si trasformerà nel sacco da boxe umano, personale di Floyd".

L’imbarazzante match contro Jake Paul, perso malamente da Tyson

Il verdetto di Hatton in vista di Tyson-Mayweather: "Non ci sarà un vincitore, è un match che farà del male alla boxe"

"Capisco Mike e so quanto sia difficile rinunciare allo sport" ha poi aggiunto Hatton. "Però si avvicina ai sessant'anni e dal suo ultimo incontro si è visto che potrebbe davvero farsi male. Sarà un incontro che comunque finirà fale alla boxe… Non ci sarà un vincitore. Se Mike in qualche modo colpirà Floyd e lo stenderà, la gente griderà: ‘Guarda la differenza di dimensioni, non avrebbe dovuto essere permesso'. Ma se sarà Floyd a farlo e gli staccherà la testa e lo userà come un sacco, allora la gente dirà: ‘Sapevamo già che sarebbe successo'. La conclusione?" ha poi aggiunto Hatton, "che anche se è tutto deciso, quest'incontro non si faccia".