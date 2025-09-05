Pazzesco Mike Tyson, di nuovo sul ring a 60 anni per sfidare Mayweather: “Sta succedendo davvero”

Mike Tyson ha annunciato il suo nuovo ritorno sul ring, per un incontro esibizione ufficiale già fissato per il 2026, quando "Iron Mike" avrà 60 anni. Un annuncio sorprendente, ufficializzato dallo stesso Tyson sui propri profili social. Sfiderà un'altra leggenda del mondo della boxe, Floyd Mayweather, 48enne ex campione ritiratosi nel 2017: "Mai pensato potesse succedere, sta accadendo davvero".

Mike Tyson contro Floyd Mayweather: "Leggenda contro Leggenda", l'evento in primavera 2026

La clamorosa anticipazione ha confermato che due dei più grandi pugili di tutti i tempi hanno accettato di combattere tra loro: Mike Tyson e Floyd Mayweather hanno firmato un accordo per affrontarsi in un incontro che sarà organizzato da CSI Sports/Fight Sports, ed è attualmente previsto in calendario per la primavera del 2026. L'unica ancora avvolta nel mistero sono la data precisa e il luogo dell'incontro che si preannuncia un altro evento da show business senza precedenti dopo quello visto nel 2025 tra Tyson e Jake Paul che attirò l'attenzione mondiale di media e appassionati.

Mike Tyson, di nuovo sul ring dopo Jake Paul: "Mai pensato potesse ancora accadere"

A rivelare che tutto ciò è già realtà è stato lo stesso Mike Tyson attraverso i suoi seguitissimi account social: "Leggenda contro Leggenda", si legge sotto ad un fotomontaggio che ritrae un volto per metà suo e per metà di Mayweather. Poi, semplicemente una data "2026" e una parola precisa "Signed", firmato. A commento però arrivano anche le prime dichiarazioni di Tyson su un evento che sta muovendo la mastodontica macchina pubblicitaria ed economica: "Questo incontro è qualcosa che né il mondo né io avremmo mai pensato potesse accadere", ha rivelato Iron Mike. "Tuttavia, la boxe è entrata in una nuova era di imprevedibilità, e questo incontro è quanto di più imprevedibile ci sia. Non riesco ancora a credere che Floyd voglia davvero farlo. Sarà dannoso per la sua salute ma lui vuole farlo, quindi abbiamo firmato e lo faremo!"

Floyd Mayweather, il miglior pugile del secolo: "Sarà una cosa grandiosa e leggendaria"

Come in occasione della sfida a Jake Paul, anche questo incontro sarà un'esibizione, quindi non ci sarà pericolo per lo straordinario record in carriera di Tyson, ma anche di Mayweather, conclusasi con un perfetto 50-0 e con un ultimo match spettacolare contro Conor McGregor: "Faccio questo sport da 30 anni e non c'è stato un solo pugile che abbia potuto infangare la mia eredità", ha detto Mayweather, recentemente insignito da ESPN del titolo di miglior pugile del secolo. "Sapete già che se farò qualcosa, sarà una cosa grandiosa e leggendaria. Sono il migliore nel mondo della boxe. Questa esibizione darà ai fan ciò che desiderano".