Mette ko l’avversario, poi lo irride sul ring umiliandolo: la vittoria diventa uno show deprimente Pessimo epilogo in un match di Bare Knuckle Fighting Championship, la boxe a mani nude: Dorian Long ha vinto con merito l’incontro per ko tecnico su Mark Johnson, ma poi si è esibito in una squallida serie di gesti antisportivi.

A cura di Alessio Pediglieri

Un incontro vinto con merito per Dorian Long, che ha fatto il proprio debutto ufficiale nell'ambito del Bare Knuckle Fighting Championship, una competizione di boxe in cui i pugili combattono a mani nude. Una vittoria arrivata ben prima della conclusione naturale della sfida sul ring grazie ad un ko tecnico a seguito di un perfetto colpo al volto rifilato a Mark Johnson contato a terra dall'arbitro. Ma per Long è arrivata una pioggia di polemiche per quanto accaduto subito dopo, con la sua esultanza che è andata oltre ogni limite di sportività, umiliando l'avversario davanti a tutti.

Long stava facendo il proprio debutto ufficiale in questa categoria e le aspettative erano molto alte per come potesse essere la sua prestazione, considerato uno dei talenti emergenti del BKF. Attese rispettate da quanto visto sul ring perché Long ha subito preso in mano il match contro Johnson e nel secondo round del match di scena alla Four Seasons Arena di Great Falls, nel Montana, ha rifilato un tremendo sinistro al mento all'avversario, facendolo crollare semisvenuto sul ring.

Il colpo decisivo di Dorian Long che metterà ko Mark Johnson

Subito si è compreso che difficilmente l'incontro sarebbe potuto proseguire, con Johnson prima steso a terra e contato dall'arbitro e poi ritornato al proprio angolo con il volto sfigurato dai colpi ti Long: match sospeso per ko tecnico al secondo round e debutto con vittoria per Long. Ma una serata memorabile si è trasformata improvvisamente in un momento da cancellare per Dorian Long che non è riuscito a contenersi, macchiando il proprio esordio con una serie di atteggiamenti umilianti verso il proprio avversario che hanno scatenato la rabbia dentro e fuori dal ring.

Mark Johnson all’angolo: per lui non sarà più possibile proseguire l’incontro di BKFC

Mentre l'arbitro conteggiata Johnson semi svenuto sul ring, senza un reale motivo Long ha prima "dedicato" un dito medio al proprio avversario a terra e poi, mentre l'arbitro iniziava il conteggio per dichiarare il KO tecnico, si è accovacciato davanti alla testa di Johnson simulando il gesto di abbassarsi i pantaloni, in una totale mancanza di rispetto e sportività. Solo il pronto intervento dell'arbitro ha poi posto fine agli insulti gratuiti di Long, richiamato all'angolo, ma tra il pubblico presente all'Arena è esplosa subito una feroce protesta tra fischi e urla che non si è placata se non quando è stato abbandonato il ring.

Il Bare Knuckle Fighting ultimamente era già salito alle cronache della ribalta del settore della lotta anche grazie a Conor McGregor. The Notorious, che è atteso al ritorno sul ring entro la fine di quest'anno, aveva infatti recentemente rilasciato dichiarazioni sull'idea di iniziare a 34 anni, a gareggiare in questa forma di pugilato senza guantoni: "Sì, lo farei e ne sarei felice, il pugilato può diventare un evento banale e invece in questo caso non ci sarebbe alcuna possibilità di noia, ogni pugno può diventare decisivo".