Meravigliosa Irma Testa, è medaglia d’oro ai Mondiali di boxe! Schiantata la kazaka Ibragimova Irma Testa ha trionfato ai campionati mondiali di Boxe in corso in India, battendo nettamente la kazaka Karina Ibragimova: tutti a suo favore i cartellini dei giudici. Argento per l’altra finalista azzurra, Sirine Charaabi, battuta dalla cinese Wu Yu.

A cura di Paolo Fiorenza

Grandissima Irma Testa! La 25enne di Torre Annunziata ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di boxe in corso a Nuova Delhi in India, battendo con verdetto unanime – nella categoria sotto i 57 kg, i pesi piuma – la kazaka Karina Ibragimova. I cartellini dei cinque giudici non lasciano dubbi alla fine dei tre round, che sono stati tutti vinti dalla campionessa azzurra: 29-28, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27. Non riesce la doppietta all'Italia: l'argento che si mette al collo Sirine Charaabi – battuta poco prima dalla cinese Wu Yu – è comunque di grande valore, in una giornata trionfale per il tricolore.

Il match di Irma non è stato facile, molto più equilibrato di quanto possa far pensare il verdetto finale, ma al termine delle tre riprese la nostra pugile ha imposto alla kazaka la sua maggior classe, conquistando il primo titolo iridato della sua carriera: adesso è campionessa europea e mondiale in carica, la speranza è di fare tris alle prossime Olimpiadi di Parigi dopo il bronzo di Tokyo di due anni fa, quando aveva fatto la storia dello sport italiano vincendo la prima medaglia azzurra nella boxe femminile.

Niente da fare invece nella finale precedente (categoria -52 kg), in cui la 23enne casertana di origini tunisine Sirine Charaab si è arresa – anche in quel caso con verdetto unanime – alla cinese Wu Yu. Partita bene nel primo round, l'atleta italiana è stata poi battuta seccamente dalla sua avversaria: la pugile asiatica si è imposta con tre cartellini che hanno indicato 30-27 e due 29-28.

Un risultato comunque eccezionale, che completa una giornata indimenticabile per i colori dell'Italia. Oggi era l'ultima giornata dei Mondiali di boxe in terra indiana e la spedizione della squadra azzurra torna a casa con un oro e un argento meravigliosi. Parigi 2024 promette altri trionfi per le nostre ragazze con i guantoni.