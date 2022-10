Irma Testa trionfa agli Europei di pugilato: batte Staneva e vince un’altra medaglia d’oro Irma Testa si conferma campionessa d’Europa. La pugile campana batte in finale la bulgara Svetlana Staneva e vince ancora la medaglia d’oro nella categoria 57 kg.

A cura di Alessio Morra

Irma Testa continua a vincere medaglie d'oro. La pugile italiana ha conquistato infatti l'oro nei Campionati Europei femminili, categoria 57 kg. In finale ‘Butterfly' Testa con verdetto unanime ha battuto la bulgara Svetlana Staneva. La boxeur azzurra conferma così l'oro vinto tre anni fa. Si chiudono così nel modo migliore gli Europei di boxe per l'Italia, che fino a oggi aveva vinto tre bronzi e un argento, ma nemmeno un oro che è arrivato con la campana.

Alla sua bacheca aggiunge un'altra medaglia d'oro Irma Testa. La pugile campana a Budva in Montenegro si è aggiudicata per la seconda volta consecutiva la medaglia d'oro agli Europei di pugilato, categoria 57 kg, praticamente i pesi piuma. Come tre anni fa in finale ha sconfitto Svetlana Staneva, sconfitta per 5-0. Una finale dominata sin dal primo colpo e un successo decretato all'unanimità.

Oro auspicato, sognato, desiderato, ma non scontato, perché nel percorso, pur non rischiando mai, Testa non aveva mostrato tutte le sue potenzialità. Ma i grandi campioni sono fatti così, danno il meglio nel momento decisivo e lei lo ha fatto durante la finale. Due medaglie d'oro agli Europei e il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Irma Testa, che è stata la prima pugile italiana a partecipare alle Olimpiadi, è nettamente la più forte boxeur azzurra di sempre e vuole continuare a vincere. Le Olimpiadi Parigi sono lontane, ma l'avvicinamento è stato eccellente.

Il medagliere dell'Italia agli Europei. Sono così 5 le medaglie vinte dall'Italia. Oggi ne ha ottenuta una d'argento la bravissima Roberta Bonatti. Mentre quelle di bronzo in precedenza erano state conquistate da Olena Savchuk, Melissa Germini e Giordana Sorrentino.