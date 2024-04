Premi in denaro alle Olimpiadi, è una svolta storica: quanto guadagneranno le medaglie d’oro

video suggerito

Quanto vale una medaglia delle Olimpiadi? Ora si potrà rispondere a questa domanda con una cifra precisa, visto che la World Athletics, ovvero la Federazione internazionale dell'atletica leggera ha deciso di stanziare premi in denaro per tutti i vincitori delle medaglie d'oro dei prossimi Giochi Olimpici in programma dal 26 luglio all'11 agosto a Parigi.

L'atletica dunque diventerà il primo sport a introdurre la possibilità di guadagnare soldi concreti alle Olimpiadi. Sarà stanziato un montepremi di 2.4 milioni di dollari, ovvero 2.2 milioni di euro per le medaglie d'oro previste nei 48 eventi del programma di atletica leggera per le Olimpiadi di Parigi di quest'anno. Ogni primo posto varrà 50mila dollari per i vincitori, ovvero poco più di 45mila euro. Le staffette in particolare divideranno il premio tra tutti i componenti.

Niente da fare per ora invece per i vincitori di medaglie d'argento e di bronzo, che inizieranno ad intascare soldi dalle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Il presidente di World Athletics, Sebastian Coe ha dichiarato: "Sebbene sia impossibile attribuire un valore commerciabile alla vittoria di una medaglia olimpica, o all’impegno e alla concentrazione necessari anche solo per rappresentare il proprio Paese ai Giochi Olimpici, penso che sia importante iniziare da qualche parte e assicurarsi che parte dei ricavi generati dai nostri atleti ai Giochi Olimpici vengono restituiti direttamente a coloro che rendono i Giochi lo spettacolo globale che sono".

Prima di ricevere i premi i campioni dovranno superare le "consuete procedure antidoping”. Una condizione imprescindibile per passare poi alla cassa. Le Olimpiadi moderne sono nate come evento sportivo amatoriale e il Comitato Olimpico Internazionale non assegnava premi in denaro. Tuttavia, molti medagliati ricevono pagamenti dai governi dei loro paesi, dagli enti sportivi nazionali o dagli sponsor. Ora ecco la svolta.