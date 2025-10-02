McGregor combatterà alla Casa Bianca nel 2026: “Starò in isolamento 6 mesi, non risponderò al telefono”

Conor McGregor ha confermato che combatterà alla Casa Bianca nel 2026, in quello che già viene descritto come il più grande evento nella storia dell’UFC: “Accordo firmato”. il pluricampione Mma ha rivelato: “”Ci sarà un periodo di isolamento durante il quale non risponderò al telefono”.

Conor McGregor ha confermato il suo ritorno sull'ottagono alla Casa Bianca nel giugno 2026 per il più grande evento nella storia dell'UFC. L'accordo è ora chiuso. Dopo cinque anni senza combattere il pluricampione Mma, che nelle scorse settimane aveva fatto parlare di sé per la possibile candidatura presidente della Repubblica d'Irlanda; a Fox News ha comunicato che tornerà sulle scene e lo farà con questo evento per commemorare il 250° anniversario dell'indipendenza americana.

Nel luglio 2021 The Notorious si era gravemente infortunato alla gamba durante il suo incontro contro Dustin Poirier. Da allora, il suo ritiro è stato considerato scontato. Ha recitato in "The Ultimate Fighter" al fianco di Michael Chandler, e lo scorso anno era stato annunciato un incontro tra i due ma un altro infortunio a McGregor, questa volta al dito, ha infranto le speranze dei fan di rivedere il lottatore più famoso degli ultimi anni.

McGregor combatterà alla Casa Bianca nel più grande evento nella storia dell'UFC

Il boss dell'UFC, Dana White, quando ha annunciato che avrebbe organizzato un incontro alla Casa Bianca nel 2026 per commemorare il 250° anniversario dell'indipendenza americana subito ha cercato McGregor.

All'inizio sembrava un bluff, ma a poco a poco il piano ha preso forma e Conor nelle scorse ore ha confermato che sarà presente al 100%. "Accordo fatto, firmato, consegnato. McGregor gareggerà alla Casa Bianca per il 250° anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti", ha rivelato. Il lottatore che ha cambiato la storia delle MMA tornerà in grande stile.

La prova più evidente che McGregor stia prendendo sul serio questo ritorno è il numero di video che ha caricato di recente mentre si allena per il suo ritorno. Non ci sono più video di lui che fa festa ma appare concentrato al 100% sulla sua forma fisica.

Conor McGregor: "Sarà un'operazione di 6 mesi, non risponderò nemmeno al telefono"

Il lottatore irlandese ha rivelato che nei prossimi mesi porterà la sua preparazione e il suo livello di allenamenti ad un step superiore e non si saprà nulla della sua vita. Sparirà dalla scena per sviluppare appieno il suo potenziale: "Ci sarà un periodo di isolamento durante il quale non risponderò al telefono. È un'operazione di sei mesi. Rimarrà isolato per lavorare".

L'unica domanda che rimane è contro chi combatterà, anche se tutto fa pensare a Michael Chandler. I due avrebbero dovuto già combattere nel 2024. Iron è molto divertente da guardare, ed è stato anche ospite di "Fox News" insieme a McGregor qualche settimana fa. L'altra opzione potrebbe essere Nate Diaz, visti i precedenti, ma è meno probabile perché l'americano non fa parte del roster UFC ed è concentrato su altri business.

Per quanto riguarda il compenso di McGregor non si sa ancora nulla. Sebbene l'UFC stia organizzando l'evento e preparando il cartellone, l'irlandese ha ammesso qualche giorno fa di stare negoziando direttamente con gli Stati Uniti e la Casa Bianca: "Mi hanno offerto 100 milioni di dollari e 100 VISA Golden Card per la mia famiglia e i miei amici. Non vedo l'ora di tornare a divertire il mondo. Non sto negoziando con l'UFC come al solito, sto negoziando con gli Stati Uniti d'America". C