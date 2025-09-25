Conor McGregor ha svelato i dettagli di una proposta fuori dal comune: 100 milioni di dollari e 100 Golden Visa offerte da Donald Trump in cambio della sua partecipazione a un evento UFC destinato a entrare nella storia.

L’idea, sostenuta dal presidente degli Stati Uniti insieme al patron dell’UFC Dana White, prevede uno show spettacolare sul prato sud della Casa Bianca nel giugno 2026, in occasione del 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza. Al momento non ci sono ulteriori dettagli ma si tratterebbe di una cosa mai vista prima.

Conor McGregor: "Mi hanno offerto 100 milioni e 100 Golden Visa per combattere alla Casa Bianca"

McGregor, lontano dall’ottagono da oltre quattro anni dopo la sconfitta subita contro Dustin Poirier, ha confermato via social di essere pronto a rimettersi in gioco: “100 milioni di dollari e 100 Golden Visa per me, la mia famiglia e i miei amici. Non vedo l’ora di intrattenere di nuovo il mondo dei combattimenti, un piacere che non do mai per scontato”

Il 37enne irlandese ha già condiviso video dei suoi allenamenti, promettendo un ritorno feroce: combatterà, a suo dire, “al 100% a mani nude” e con più aggressività che mai. McGregor ha affermato che una commissione da capogiro lo hanno convinto a porre fine al suo ritiro.

Le prime immagini generate dall’intelligenza artificiale, diffuse dai media americani, mostrano scenari imponenti: un ottagono davanti alla Casa Bianca illuminata di rosso, bianco e blu, conferenze stampa al Lincoln Memorial e fuochi d’artificio sopra una gigantesca arena. Secondo White, l’evento accoglierà meno di 5.000 spettatori selezionati, ma fino a 85.000 persone potranno assistere dall’area esterna.

Sui social i fan sono in delirio: c’è chi lo definisce “lo spettacolo più grande della storia, persino più del Super Bowl o della Coppa del Mondo”. White non ha dubbi: “Costruiremo l'evento più importante di sempre. Conor vuole questo incontro a tutti i costi, e la motivazione è enorme: la Casa Bianca è una sfida che lo accende di nuovo”.

Dana White sul suo profilo ufficiale di Instagram qualche giorno fa aveva scritto "UFC ON THE SOUTH LAWN", pubblicando delle foto create con AI dell'evento, e le persone coinvolte nella pianificazione hanno dichiarato al giornale americano Wall Street Journal che l'evento avrà luogo nel giugno 2026.