Maratona di Boston su sedia a rotelle, si ferma per riparare un problema alla ruota: vince lo stesso Scena inusuale alla maratona di Boston, un’atleta su sedia a rotelle accosta e si ferma per un problema alla ruota: Susannah Scaroni non si perde d’animo e tira fuori una chiave a brugola, poi riparte e stravince.

A cura di Paolo Fiorenza

Assistere a un pit stop durante una maratona non è abituale, ma è esattamente quello che è avvenuto nel corso della maratona di Boston di quest'anno, nella categoria su sedie a rotelle femminile. Susannah Scaroni stava macinando i chilometri della tradizionale gara dell'atletica mondiale, quando all'improvviso le immagini hanno mostrato la 31enne americana accostare e fermarsi sul bordo del tracciato.

Scaroni ha avuto un problema meccanico alla sua sedia a rotelle, ma non si è persa d'animo e ha deciso di riparare lei stessa la ruota che aveva provocato lo stop. Ha dunque freneticamente tirato fuori uno strumento per regolare il mozzo della ruota destra, che sembrava essersi allentato. Dopo aver operato il più velocemente possibile con la chiave a brugola, l'atleta statunitense è ripartita ed è comunque riuscita a vincere la maratona di Boston, stracciando la concorrenza.

Dopo la gara, Scaroni ha detto che il percorso era piuttosto accidentato, il che aveva causato l'allentamento della ruota: "Nel momento in cui ho accostato, sono rimasta molto contrariata. Ma allo stesso tempo sono felice che avessi una chiave a brugola, ho fatto maratone dove non l'avevo. Fortunatamente ho imparato durante i miei anni di gare a portare tutto quello di cui si può avere bisogno in corsa".

La vittoria è la prima in assoluto di Susannah a Boston al suo nono tentativo, dopo una serie di ottimi piazzamenti nelle scorse edizioni. In precedenza l'americana era arrivata due volte seconda e tre volte terza, stavolta con il tempo di 1h41'45" ha annichilito tutte le avversarie. Impresa ancora più rimarchevole se si considera che anche con la riparazione fatta in corsa la ruota sembrava avere ancora problemi nel prosieguo della prova: nel video sottostante si sente un suono stridulo provenire dalla sedia a rotelle di Scaroni durante l'ascesa di Heartbreak Hill. Niente che potesse fermare la straordinaria forza di volontà della ragazza americana: questo era davvero il suo anno.